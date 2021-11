Il Trono di Spade: George R. Martin era preoccupato dopo la Stagione 5

George R. Martin era preoccupato dopo la Stagione 5 della serie TV. L’autore della celebre saga di libri Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (A Song of Ice and Fire in originale) avrebbe espresso più di una perplessità riguardo alla direzione della serie tv de Il Trono di Spade dalla Quinta Stagione in poi della serie.

Il Trono di Spade: George R. Martin “preoccupato” dopo la Stagione 5

George Martin, scrittore della saga di libri da cui è stata tratta la serie di successo de Il Trono di Spade (di cui potete recuperare i blu ray su Amazon.it), ha dichiarato che secondo lui la serie tv peggiora dopo la Quinta Stagione, momento in cui questa si distacca nettamente dal prodotto originale e viene adattata più liberamente dagli showrunner David Benioff e D.B. Weiss.

Questa dichiarazione è riconducibile al libro Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers di James Andrew Miller, in cui viene raccontata la storia dell’emittente HBO e di tutti i suoi programmi andati in onda. Parlando de Il Trono di Spade, benché non venisse fatta menzione di Martin parlando del declino della serie, il portavoce dello scrittore Paul Haas ha così dichiarato:

George vuole bene a Dave e Dan, ma dalla Quinta Stagione ha iniziato a preoccuparsi della strada che la serie stava prendendo perché George ben sapeva come sarebbe andata a finire la storia. Ha iniziato a far presente che non stavano seguendo il suo scritto. Le prime quattro stagioni era attinenti ai libri di George, e poi se ne sono distaccati.

Va ovviamente detto che l’adattamento delle prime stagioni de Il Trono di Spade era un lavoro nettamente più semplice rispetto ad adattare i testi di Martin per le stagioni successive, in quanto le prime 4 si basano sui primi 5 libri della saga de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (che trovate disponibili su Amazon), i cui due volumi successivi (Winds of Winter e A Dream of Spring) che la chiuderanno non sono ancora stati pubblicati da Martin. Nel libro di James

Andrew Miller, Paul Haas ha inoltre dichiarato che Martin non ha ancora rivelato a nessuno come intende effettivamente chiudere la saga e di chi si siederà sul trono alla fine. Lo stesso Martin ha elogiato Emilia Clarke e la sua interpretazione di Daenerys Targaryen, in particolare di come l’attrice ha concretizzato l’evoluzione della donna nel corso di tutte le stagioni della serie.

Vi ricordiamo che è attualmente in programma l’uscita di uno spin off de Il Trono di Spade, House of Dragon, prequel ufficiale della serie che uscirà nel 2022 e si concentrerà sul passato della casa dei Targaryen e di cui è stato diffuso un primo trailer.