IMAX Enhanced debutta su Disney+ con i film Marvel

Buone nuove per quanto riguarda il catalogo Disney+, specie per i fan del Marvel Cinematic Universe: via comunicato stampa, è stato reso noto che i fan saranno in grado di guardare in streaming a casa alcuni dei loro titoli Marvel preferiti nel Formato Espanso IMAX, grazie a IMAX Enhanced, che verrà lanciato sulla piattaforma streaming il 12 novembre prossimo come parte della celebrazione mondiale del Disney+ Day, una celebrazione mondiale che prenderà il venerdì 12 novembre con nuovi contenuti, esperienze per i fan, offerte esclusive e altro ancora.

La nuova collaborazione è stata annunciata oggi da The Walt Disney Company, IMAX Corporation e DTS: grazie ad IMAX Enhanced gli abbonati otterranno un’immagine più estesa con il Formato Espanso IMAX 1:90:1 su ben tredici prodotti della Casa delle Idee, ovvero fino al 26% in più di immagine per alcune sequenze selezionate. Ma non solo: sembra che in futuro, la collaborazione offrirà a Disney+ una tecnologia audio e video ancora più avanzata, compreso il suono IMAX da DTS di alta qualità cinematografica.

I 13 titoli disponibili al lancio includono: Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli (che debutterà su Disney+ il 12 novembre), oltre ad alcuni dei film appartenenti all’MCU come Iron Man, Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Black Widow.

L’annuncio di oggi è l’evoluzione più recente della relazione tra IMAX e Marvel Studios, con il pubblico che ha sperimentato per la prima volta l’MCU in IMAX nel 2010. Da allora, il Marvel Cinematic Universe ha guadagnato ben oltre 1,6 miliardi di dollari sugli schermi IMAX a livello mondiale, rendendolo il franchise che ha incassato di più nella storia di IMAX (Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame (qui a prezzo speciale) sono stati infatti primi film girati interamente con cineprese digitali IMAX.