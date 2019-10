In arrivo una miniserie TV sull’incendio di Notre-Dame De Paris

L'incendio di Notre-Dame De Paris sarà protagonista di una nuova serie TV annunciata in questi giorni prodotta da una partnership fra la società cinematografica Pathé ed il gruppo televisivo di Rousselet, la Vendôme

E’ in fase di sviluppo la prima miniserie francese che cercherà di raccontare gli eventi che hanno portato allo sconvolgente incendio della cattedrale di Notre-Dame avvenuto a Parigi nel pomeriggio del 15 aprile 2019.

Il progetto sta fiorendo nell’ambito della neonata partnership fra la società cinematografica Pathé ed il gruppo televisivo di Rousselet, la Vendôme, che hanno da alcuni mesi co-acquisito i diritti televisivi dell’esclusivo rapporto del New York Times sulle cause dolose dell’incendio di Notre-Dame e le dinamiche dell’eroico intervento degli agenti di polizia e vigili del fuoco per domarlo e tentare di salvare, così, la storica cattedrale.

Come ha annunciato Rousselet a Variety (link all’articolo) l’ispirazione è stata senza dubbio il fortunato prodotto di Craig Mazin e diretto da Johan Renck “Chernobyl“, miniserie disponibile su Now Tv che ha tentato di spiegare l’eziologia dell’esplosione della centrale nucleare V.I. Lenin attraverso un racconto multi-prospettico in grado di restituire valore alle voci sia dei protagonisti storici in prima linea che a quelle della piccola gente sconosciuta, coinvolta nella tragedia involontariamente.

E proprio perché, come aggiunto ancora da Rousselet, l’idea è quella di “un racconto universale, che riflette sul cuore della cultura di un paese e sulla fragilità intrinseca della vita stessa“, lo show sarà girato principalmente in inglese, con alcuni protagonisti che parleranno, però, anche diverse altre lingue, secondo il melting-pot tipico della capitale francese.

La miniserie ancora senza titolo è stata pensata come ringraziamento a chiunque si sia sentito coinvolto in quell’atterrito sentimento di perdita e tristezza di fronte alla distruzione di una delle perle d’eccezione del patrimonio architettonico e religioso europeo, a tutti i francesi che sono stati pronti a sacrificarsi per preservare la simbolica cattedrale durante il famigerato incendio e infine anche a quelli che, oggi, si stanno attivando nel processo di restauro completo di Notre-Dame che potrebbe richiedere addirittura decenni.