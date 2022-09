Uno dei franchise americani più celebri di sempre si appresta a tornare sul grande schermo. Universal 1440 Entertainment realizzerà un nuovo capitolo di American Pie, commedia per ragazzi uscita nelle sale nel 1999. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla trama, ma il nuovo film sarà un reboot e cercherà di dare una ventata d’aria fresca alla saga. A scrivere la sceneggiatura ci penserà l’attrice Sujata Day (Insecure).

Sujata Day ha commentato con molto entusiasmo il suo coinvolgimento nel progetto, scrivendo così sui social: “Sono ossessionata dalle commedie trasgressive e American Pie è una delle mie preferite di sempre. Eccitata dal poter lavorare su questo nuovo film”. L’originale American Pie ha incassato 235 milioni di dollari a fronte di un budget di 11 milioni e ha catapultato la maggior parte del cast nel mondo di Hollywood.

Il film ha poi generato tre sequel diretti: American Pie 2 (2001), American Wedding (2003) e American Reunion (2012), e cinque film spin-off diretti in DVD con titoli stilizzati come American Pie Presents. I sottotitoli della linea Presents includono Band Camp (2005), The Naked Mile (2006), Beta House (2007), The Book of Love (2009) e Girls’ Rules (2020).

Obsessed with raunchy comedies and American Pie is one of my all time faves! So excited to be working on this movie Thanks for the s/o @therebeccasun ☺️ https://t.co/15ta3nMKWU — (@sujataday) September 29, 2022

Il primo film era incentrato su un gruppo di studenti liceali che volevano perdere la loro verginità prima della fine del liceo. I capitoli successivi hanno seguito questi personaggi, piuttosto che la premessa, dando al pubblico la possibilità di “crescere” con gli adolescenti e culminando in American Reunion, incentrato sulla loro riunione di liceo. Alcune scene e battute sono rimaste impresse nella cultura pop di tutto il mondo, sancendo la popolarità di American Pie.

Il debutto alla regia di Day è avvenuto con Definition Please, film in cui interpreta un’ex campionessa di spelling che si ricongiunge con la sua famiglia separata: ha vinto il premio della giuria per il miglior lungometraggio narrativo al CAAM Fest di San Francisco, debutto alla regia eccezionale al South Asian Film Festival of America e un premio speciale della giuria per la voce narrativa fresca al Los Angeles Asian Pacific Film Festival.