Da Bergamo alla terra del Sol Levante. Il giovanissimo Francesco Akira ha fatto la storia diventando Junior Heavyweight Champion della All Japan Pro Wrestling nel 2021 ed è poi stato reclutato da Will Osprey come membro della stable United Empire, diventando campione di coppia della divisione Junior Heavyweight della New Japan Pro Wrestling assieme a TJP. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lui in occasione dello show a Cesate della SAJ Wrestling (Squash a Jobber). Ecco cosa ci ha raccontato.

Intervista a Francesco Akira

Per chi non dovesse conoscerti, racconta come è nata la tua passione verso il mondo del pro wrestling e come sei approdato in Giappone?

Faccio wrestling ormai da 8/9 anni ma, a differenza degli altri, ho iniziato in modo differente. Non ero un grande fan da piccolo, mi sono appassionato man mano. Praticavo altri sport e poi ricordo che chiesi a mia madre di cercare se ci fosse una scuola di wrestling in Italia e mi sono allenato con Kobra della ICW. Lui è stato il mio grande maestro. Ho trascorso i primi cinque anni in giro per l’Italia e l’Europa, poi sono stato notato e reclutato dall’ex WWE Tajiri, che mi ha portato in AJPW dove ho trascorso due anni. E infine l’approdo in NJPW grazie a Will Osprey.

Ci puoi descrivere il tuo rapporto con Will Osprey e con il tag team partner TJP?

Con Osprey c’è un rapporto di amicizia e fratellanza. Ci conoscevamo ancor prima del mio ingresso nello United Empire, dal periodo del Covid dove in Giappone c’erano pochi stranieri. Con TJP è stato tutto in divenire, ma ovviamente lo conoscevo già come atleta ed ero un suo grande fan. Ci siamo trovati sin da subito nel fare coppia e il nostro rapporto si è intensificato quando abbiamo vinto i titoli Tag Team in NJPW. Da allora lo considero come un fratello maggiore.

Cosa ti è passato per la testa quando hai varcato la soglia del Tokyo Dome?

Un’esperienza incredibile. Passavo tante volte davanti al Tokyo Dome quando lottavo nella Korakuen Hall, che è praticamente lì vicino, e sognavo un giorno di esibirmi lì dentro. L’opportunità è poi arrivata con Wrestle Kingdom quest’anno ed è stato fantastico perchè c’era anche la mia famiglia tra il pubblico. Quando sono entrato nel Tokyo Dome e ho visto tutte quelle sedie è stata una sensazione surreale.

Ci sono degli atleti italiani che vorresti portare in Giappone e che, secondo te, meriterebbero questa opportunità?

Sicuramente! Senza dubbio Mirko Mori e Nico Inverardi che hanno da poco debuttato in Rev Pro in Inghilterra. Spero possa essere per loro uno step di partenza per poi approdare in Giappone.

Quali sono i tuoi obiettivi futuri?

Continuare a difendere queste cinture con TJP e vincere il Best of Super Junior, torneo a cui ho già avuto l’onore di partecipare. E poi ovviamente tentare di diventare campione in singolo, sempre in NJPW. Vorrei poi fare qualcosa anche in America e Messico.

Dove vedere la New Japan Pro Wrestling

Potete seguire le avventure di Akira nella Terra del Sol Levante attraverso il servizio in streaming della New Japan Pro Wrestling: qui il link per abbonarsi.