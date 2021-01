Izuku Midoriya Ichibansho da Bandai Namco: Recensione

Dopo il clamoroso e conclamato successo della serie My Hero Academia, Bandai Namco e Bandai Spirits immettono sul mercato Izuku Midoriya (a.k.a. Deku) e una serie di figure tratte dal videogioco My Hero Academia: Smash Rising. Il gruppo è composto da un quartetto che comprende anche altri Hero della serie anime come Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki e Mirio Togata.

La nostra Videorecensione

Izuku Midoriya, l’erede del “One for All”

In un mondo dove i superpoteri sono la normalità Izuku Midoriya nasce senza abilità apparenti. Il suo sogno è quello di diventare un Pro Hero come All Might il più forte tra tutti. Izuku non si da per vinto e studia ogni statistica e dato dei vari Hero. Un giorno si imbatte in un Villan che assimilato il suo compagno di classe Katsuki Bakugo e sebbene senza Quirk si butta all’attacco stupendo tutti i presenti. Fortunatamente in suo soccorso arriva proprio All Might che colpito dalle sue azioni decide di prendere il giovane Midoriya sotto la sua ala protettiva, allenarlo ed infine concedergli il dono del One for All. Ottenuto questo particolare tipo di Quirk, ovviamente senza raccontare a nessuno come lo ha ottenuto, Izuku Midoriya si iscrive al liceo Yuei, una particolare accademia che prepara i giovani e aspiranti Hero alla vita professionale da supereroi. All Might ha un altro segreto, dopo un combattimento che lo ha messo a dura prova in passato, non riesce a mantenere la sua forma da Hero per molto tempo e confida proprio in Midoriya come nuovo simbolo della pace e lo addestra e lo istruisce anche come insegnante del liceo Yuei.

Il Packaging

La figure è venduta in una scatola realizzata in solido cartoncino dalle tinte verdi che richiamano anche il costume da Hero di Izuku Midoriya. Frontalmente vediamo proprio la foto del contenuto e i loghi dell’azienda e del videogioco da cui è tratta la statuetta. Uno dei fianchi prosegue la grafica del frontespizio e ripropone un primo piano di Midoriya con un effetto “filtro instagram” che semplifica i colori rendendoli bidimensionali. Il retro della confezione è molto interessante perché ci consente di vedere, tipo catalogo, tutte le statue della wave Smash Rising. Sul rimanente fianco e sugli altri lati non vi è nulla di particolarmente interessante.

All’interno della confezione Izuku Midoriya è suddiviso in due parti e contenuto all’interno di buste di plastica. Le buste a loro volta sono collocate in sicurezza dentro un cartoncino sagomato permettendo un trasporto della figure molto sicuro. La facilità con cui si assembla il prodotto è imbarazzante e in pochi secondi possiamo iniziare ad apprezzarlo a pieno iniziando a fare le dovute considerazioni.

Izuku Midoriya – Ichibansho

La figure di Izuku è realizzata completamente in pvc e misura in altezza 10 cm, tranquilli però perché se può sembrarvi piccola vi diciamo anche che l’altezza dipende dalla postura utilizzata dal personaggio qui immortalato prima di sferrare uno dei suoi attacchi. Elementi interessanti, che invochiamo ogni volta e qui veniamo finalmente accontentati, sono gli effetti dei fulmini verdi, realizzati in plastica trasparente, generati dal corpo di Izuku quando sta caricando la sua energia (Full Cowl).

La posizione accovacciata ha permesso agli scultori di esprimersi al meglio anche sulla resa del costume di Deku che vediamo qui nella versione Gamma composto dalla tuta verde e dagli accessori come guanti e stivali che la completano. Nella serie i guanti e gli stivali consentono a Midoriya di evolvere e migliorare il suo stile di combattimento sfruttando via via percentuali maggiori del One for All senza danneggiare parti del suo corpo. Data la postura scelta la figure non necessita di alcun tipo di supporto o piedistallo poiché è in grado di sorreggersi autonomamente.

Nella sua semplicità la figure non solo è ben scolpita ma è anche dipinta in maniera impeccabile, specialmente nella parte del volto dove i lineamenti (occhi, bocca e lentiggini) risultano nitidi e ben definiti. Sebbene non faccia grande sfoggio di particolari ombreggiature, qua e la lungo il corpo ne viene fatto uso solamente dove strettamente necessario lasciando il grosso del lavoro alla luce naturale.

Conclusioni

Era da tempo che volevamo mettere mano e recensire una figure di Izuku Midoriya, protagonista della serie, dopo aver analizzato svariati comprimari e siamo felici di confermarvi che l’attesa è valsa ogni istante. Qui ci troviamo di fronte ad una figure di livello superiore, lo vediamo dalla confezione e lo vediamo dal prezzo, circa il doppio delle normali statue proposte dall’azienda. Vi è una cura maggiore sotto ogni aspetto e sicuramente si tratta di uno dei pezzi forti dedicati al personaggio da quando la casa produttrice ne detiene i diritti. La stessa statua, oltre alla vendita, si può vincere (con una gran botta di fortuna) acquistando un biglietto della lotteria Ichiban Kuji.