Nuovi aggiornamenti sulla serie Amazon con John Krasinski nei panni dell’agente della CIA tratto dai romanzi di Tom Clancy. Stando al portale americano Deadline Jack Ryan si chiuderà ufficialmente con la quarta stagione, annunciata lo scorso ottobre, ma l’universo narrativo dello show potrebbe continuare con uno spinoff.

Jack Ryan si chiuderà con la quarta stagione

Il nuovo show dovrebbe essere incentrato su Domingo “Ding” Chavez, interpretato da Michael Peña, che debutterà nella terza stagione di Jack Ryan prima di diventare un personaggio ricorrente nella quarta. Amazon non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, ma secondo Deadline la lavorazione dello spinoff sarebbe già in uno stato avanzato.

A quanto pare John Krasinski aveva firmato sin dall’inizio un contratto che lo legasse soltanto a quattro stagioni dello show, di cui in ogni caso ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo. Sono invece in molti a pensare che la star di The Office abbia deciso di dedicarsi ad altri progetti e non è escluso che possa dirigere il reboot Marvel Studios sui Fantastici 4, rimpiazzando Jon Watts.

Jack Ryan ha debuttato su Amazon Prime Video nel 2018, riscontrando un buon successo di critica e pubblico. La seconda stagione (qui la nostra recensione) è poi arrivata nel 2019, mentre non si hanno ancora date di uscite della terza e della quarta.

Jack Ryan è un agente della CIA alle prese con un traffico illegale di armi che dalla giungla venezuelana lo porterà in missione per tutto il Sud America. Politica e criminalità si intrecciano in questa serie tv dove le cospirazioni hanno un ruolo centrale nella narrazione. Jack Ryan sarà più volte depistato ma, tornando sui suoi passi, riuscirà a tirare le fila del complotto e smascherare i criminali che lo hanno generato.

Il personaggio di Jack Ryan è stato interpretato in live action da Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine. Krasinski è dunque riuscito a prenderne le redini, dando una sua personale interpretazione.