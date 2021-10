Jack Ryan 4, la serie si farà (con un cast d’eccezione)

La serie dedicata a Jack Ryan è stata ufficialmente rinnovata per una stagione 4, con Amazon Prime Video che ha da poco ufficializzato il nuovo show con protagonista John Krasinski, basata sul personaggio creato da Tom Clancy. Com’è possibile leggere nelle notizia originale, è stato inoltre confermato che l’attore Michael Peña (Narcos: Mexico, Fantasy Island, Ant-Man) si è aggiunto al cast in un ruolo al momento non ancora rivelato ufficialmente. sebbene sembra proprio che il suo personaggio apparirà in più di un episodio.

Tom Clancy's Jack Ryan

Peña è apparso anche in film come American Hustle, Fury e The Martian. A quanto pare, il cast della serie non si ferma qui, visto che stando a quanto confermato da Deadline anche l’attrice Abbie Cornish riprenderà il suo ruolo di Cathy Mueller, interesse amoroso di Ryan nella prima stagione (così come nei romanzi originali scritti da Tom Clancy che trovate anche in offerta speciale).

Nella seconda stagione dopo aver tracciato una spedizione potenzialmente sospetta di armi illegali nella giungla venezuelana, l’agente della CIA Jack Ryan si dirige in Sud America per indagare sul campo. Ma le indagini di Jack sono una minaccia, potrebbero portare alla luce una cospirazione ben più grande. Il Presidente del Venezuela, infatti, attiva un piano che riesce a sviare Jack e tutto il team portandoli a investigare negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia e di nuovo in Venezuela dove riusciranno finalmente a svelare l’efferato complotto del Presidente, riportando stabilità in un paese sull’orlo del tracollo.

La serie di Jack Ryan è una produzione realizzata da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television. Prodotta da Andrew Form, Allyson Seeger, Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller e Michael Bay, lo show vede David Ellison, Dana Goldberg, Bill Bost, Mace Neufeld e Carlton Cuse come produttori esecutivi. Jack Ryan è atteso al varco nella terza stagione, ancora priva di una data d’uscita, mentre la prima e la seconda stagione della serie sono disponibili sul catalogo di Amazon Prime Video.