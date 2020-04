James Gunn dice addio a I Guardiani della Galassia?

Nella serata di ieri James Gunn, regista della serie de I Guardiani della Galassia e del prossimo Suicide Squad per DC, ha risposto attraverso il suo profilo instagram ad una serie di domande dei fan che lo hanno torchiato sui suoi progetti passati ma soprattutto quelli futuri compresi eventuali sequel e impegni sia con Marvel Studios che nei Worlds of DC.

Sicuramente è la risposta più interessante è quella che James Gunn fornisce quando un fan gli chiede notizie sul futuro del franchise de I Guardiani della Galassia.

Gunn infatti risponde che attualmente dopo il terzo capitolo, la cui lavorazione inizierà non appena saranno finiti i lavori su Suicide Squad, non è previsto un ulteriore sequel: è lecito aspettarsi quindi che la terza pellicola chiude un po’ il cerchio come si suol dire per questi personaggi?

Attualmente all’interno del Marvel Cinematic Universe solo Thor è arrivato alla quarta pellicola con il prossimo Thor: Love & Thunder mentre per molti personaggi compresi Iron Man e Captain America il loro percorso narrativo si esaurito in tre film.

È indubbio che per i film Marvel con la così detta Fase 4 si apre un periodo sicuramente interessante con una serie di franchise che dovranno gioco forza cedere il passo a nuovi personaggi e nuovi menti creative.

Qualche giorno fa invece tramite twitter James Gunn aveva confermato che attualmente né I Guardiani della Galassia Vol. 3 né Suicide Squad sono a rischio rinvio causa Coronavirus – per tutti i dettagli cliccate QUI.

Sempre per quanto riguarda I Guardiani della Galassia Vol. 3 la trama è ancora segretissima con qualche piccolissima anticipazione data dallo stesso James Gunn sempre tramite twitter ma riguardante solo la direzione che potrebbe intraprendere alcuni personaggi come Star Lord e sul tono della pellicola – per tutti i dettagli cliccate QUI.