Dopo il grande successo di The Suicide Squad e della serie per HBO Max Peacemaker, James Gunn sembrerebbe non avere alcuna intenzione di mollare il mondo della DC. Da una recente indiscrezione di The Hollywood Reporter è infatti emerso come il noto regista sia attualmente in trattativa per realizzare altri progetti per conto della Warner. I dettagli rimangono al momento ignoti, ma l’insider ne è certo: si tratta di un qualcosa legato al mondo DC Comics.

Continua la collaborazione tra James Gunn e la DC

Di recente James Gunn aveva rincuorato i fan sul futuro di Peacemaker, spiegando come la seconda stagione si farà e avrà tanti altri cameo dal mondo DC (il finale della prima si era chiuso con la presenza di buona parte della Justice League). Peacemaker è l’alter ego di Christopher Smith, un uomo che crede alla pace ad ogni costo e a cui importa quante persone dovrà uccidere pur di ottenere questo risultato. A interpretarlo ci sarà ancora una volta John Cena.

Ma non è tutto, perchè Gunn ha ammesso di essere al lavoro su tre show differenti per HBO Max. Non sappiamo se gli altri show siano collegati o meno a Peacemaker, ma diversi mesi fa si erano susseguite le voci di uno spin-off su Amanda Waller, sempre interpretata dal premio Oscar Viola Davis, e di un misterioso progetto con The Thinker di Peter Capaldi. Gunn non ha voluto commentare questi rumor, ma in passato aveva dichiarato che si sarebbe preso una pausa dal cinema per dedicarsi maggiormente al piccolo schermo.

Nel frattempo vi ricordiamo che il 5 maggio 2023 arriverà nelle sale il terzo capitolo di Guardiani della Galassia, conclusione del franchise iniziato nel 2014. Il film avrà un tono molto più oscuro rispetto ai precedenti e alzerà di molto la posta in gioco per tutti i personaggi coinvolti. La new entry del cast è Will Poulter nei panni del potente Adam Warlock. Prima dell’uscita del terzo capitolo arriverà su Disney+ uno speciale natalizio dedicato ai Guardiani, canonico e inserito all’interno dell’MCU: non sappiamo, però, quali protagonisti della squadra saranno presenti.