Jamie Lee Curtis protagonista di Borderlands

La star di Halloween e Fuga dal Natale, Jamie Lee Curtis, si unisce a Cate Blanchett (Ocean’s 8, Lo Hobbit – La desolazione di Smaug) e Kevin Hart (Fast & Furious – Hobbs & Shaw) nel cast dell’imminente film basato sulla serie di videogiochi Borderlands.

Basato sull’esperienza di gioco per PC e console dello sviluppatore Gearbox Software e dell’editore 2K, il film Lionsgate è ambientato in un lontano futuro in cui quattro Vault Hunter viaggiano verso il lontano pianeta Pandora per dare la caccia ad un vault alieno che si dice contenga tecnologia avanzata. Craig Mazin ha scritto il film, prodotto da Avi Arad e Ari Arad in collaborazione con Erik Feig. I produttori esecutivi sono Randy Pitchford, EP del franchise di videogiochi Borderlands e fondatore della Gearbox Entertainment, e Strauss Zelnick, presidente e CEO della 2K Take-Two Interactive. La notizia del coinvolgimento di Jamie Lee Curtis è stata riportata dal quotidiano Collider che ha pubblicato una dichiarazione del regista Eli Roth:

Lavorare con l’iconica Jamie Lee Curtis è stato un mio sogno per tutta la vita, e sono così eccitato del fatto che lei porterà il suo umorismo, il suo calore e la sua brillantezza nel ruolo di Tannis

Jamie Lee Curtis interpreterà la Dottoressa Patricia Tannis, un’archeologa che, nei giochi, ha subito un grave crollo emotivo dato dal fatto di essere rimasta bloccata su Pandora poco prima dell’inizio della storia narrata nel primo capitolo della serie, pubblicato nel 2009. Nei videogiochi alla fine la Dottoressa Patricia Tannis si allea con i Vault Hunters per scoprire i segreti del pianeta e, da allora, è rimasta sempre un punto di riferimento pe ril franchise di Borderlans.

Cate Blanchet è stata la prima attrice annunciata per il progetto Borderlands, opzionata per il ruolo della sirena Lilith. La prossima apparizione sul grande schermo per Jamie Lee Curtis sarà in Halloween Kills nel quale riprenderà il ruolo di Laurie Strode.