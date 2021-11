Jason Momoa è il Corvo/Eric Draven in un video del reboot

Sono trapelati online alcuni video dei test footage di Jason Momoa nei panni di Eric Draven, il protagonista della pellicola cult Il Corvo, che l’attore avrebbe interpretato nel reboot cinematografico.

Jason Momoa è il Corvo/Eric Draven in alcuni test footage del reboot

È dal 2009 che si parla di un reboot cinematografico de Il Corvo, film del 1994 di Alex Proyas con protagonista Brandon Lee, deceduto sul set per via di un tragico incidente. Negli scorsi anni l’idea di riportare al cinema il personaggio dei fumetti creato da James O’Barr ha ricominciato a circolare, concretizzandosi apparentemente con un progetto diretto da Corin Hardy e con protagonista Jason Momoa, con l’idea che il film uscisse nel 2019.

Andando incontro a divergenze creative e finanziare con la casa di produzione Davis Films, che detiene attualmente i diritti del personaggio, Momoa e Hardy hanno successivamente abbandonato il progetto nel 2018. Su Twitter sono però spuntati alcuni video di prova del film che mostrano Momoa nei panni del Corvo.

Here’s the rest of the footage. There’s always been some confusion around if it’s from before he was cast or not. I’ve personally never been able to confirm but perhaps @corinhardy can?! #TheCrow #JasonMomoa https://t.co/3QOXCRZnaU pic.twitter.com/saY1WXaf4U — Ryan (@itsRyanUnicomb) November 26, 2021

Momoa e Hardy fornirono dichiarazioni amareggiate in seguito all’abbandono del progetto. L’attore, che a sua detta ha aspettato 8 anni per poter finalmente interpretare Eric Draven, si scusò direttamente con James O’Barr, promettendogli che non accadrà in futuro se mai ci dovesse essere un’altra occasione per lui. Momoa ha dimostrato di tenerci molto a questo reboot del Corvo, sostenendo come debba essere un progetto libero e fatto per i fan. È notizia dell’anno scorso che il reboot de Il Corvo parrebbe essere tornato attivamente in produzione per SONY, ma non sono arrivate notizie ufficiali al riguardo.

