Intervistato da Variety, Jason Momoa ha parlato del ritorno di Ben Affleck come Batman, della rivalità con la Marvel e del rilancio DC in maniera molto schietta e diretta come ci ha abituato a fare nel corso degli anni grazie alla sua personalità a dir poco espansiva. Le dichiarazioni dell’attore sono arrivate poche ore prima della notizia di un nuovoslittamento di Aquaman and the Lost Kingdom, slittamento che in parte è correlato, con tutta probabilità, ad uno degli argomenti dell’intervista ovvero il ritorno di Ben Affleck come Batman fatto trapelare dallo stesso Momoa attraverso i suoi account social.

Jason Momoa sul ritorno di Ben Affleck come Batman

Qualche settimana fa Jason Momoa postava suo profilo ufficiale di Instagram la seguente foto:

Ben Affleck e Jason Momoa

Corroborando così le voci di alcuni insider che aveva “intravisto” Ben Affleck sul set di Aquaman and the Lost Kingdom confermando così il suo ritorno nei panni di Batman. Ieri Momoa si è espresso così nei confronti del collega e della reunion:

Sono solo baci e abbracci, voglio bene a Ben. Andiamo d’accordo, davvero d’accordo. È stato bellissimo rivederlo.

Jason Momoa sulla rivalità con la Marvel

Jason Momoa si è anche espresso su un argomento spinoso soprattutto per i fan: la rivalità fra DC e Marvel. La sua opinione è ovviamente fuori dal coro:

La Marvel non ha Aquaman, noi non abbiamo I Guardiani della Galassia, non abbiamo Thor. Penso dovremmo solo goderci i film in cui abbiamo così duramente lavorato per mesi. Il lavoro fatto da Robert Downey Jr. o di Chris Hemsworth sono fantastici, sono miei fratelli che si preoccupano solo di far bei film. Non mi sento di parlare di una rivalità, e poi ce n’è solo uno di me lì fuori.

Jason Momoa sul rilancio DC

Riguardo la nascita di Warner Bros. Discovery e il piano decennale di rilancio DC al cinema paventato dal nuovo CEO David Zaslav, Jason Momoa è molto serafico:

È tutto molto interessante, per quello di cui sono a conoscenza, e ho fiducia nella nuova dirigenza affinché prenda le giuste decisioni. Non è direttamente di mia competenza e preferisco occuparmi solo di quello che mi compete direttamente.

A proposito di Aquaman and the Lost Kingdom

Aquaman and the Lost Kingdom vede il ritorno dei vecchi personaggi del primo film di Aquaman. Oltre a Jason Momoa che riprende il suo ruolo di Arthur Curry, alias Aquaman, tornano Dolph Lundgren che riprende il ruolo di re Nereus, Amber Heard nei panni della Principessa Mera, Patrick Wilson nel ruolo di Ocean Master e Yahya Abdul-Mateen II che tornerà nel costume di Black Manta. James Wan sta producendo il sequel insieme a Peter Safran, con David Leslie Johnson-McGoldrick che torna a scrivere la sceneggiatura.

Per quanto riguarda quello che dobbiamo aspettarci da Aquaman and the Lost Kingdom sono più elementi horror e nuovi mondi inesplorati, come confermato qualche tempo addietro dal regista James Wan, noto per i capolavori horror Saw, Insidious e The Conjuring. Non solo. Aquaman and the Lost Kingdom è fortemente ispirato a Terrore nello spazio 8 (Planet of the Vampires) un’avventura horror spaziale del 1965 che narra la storia di due navi che atterrano su un pianeta misterioso, ma i due equipaggi vengono posseduti da un male sconosciuto.