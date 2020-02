Jennifer Morrison incontrerà i fan a Milano durante Fandom Vibes 2020

L’attrice statunitense Jennifer Morrison incontrerà i suoi fan a Milano durante la prossima Fandom Vibes. L’annuncio è stato dato da Kinetic Vibe, agenzia organizzatrice dell’evento.

Giunta alla sua seconda edizione Fandom Vibes è la prima convention multi-fandom italiana, che permette ai molti appassionati di serie tv di entrare in contatto con i propri beniamini, ospitando alcune tra le più importanti star del panorama seriale internazionale.

Durante l’evento saranno previsti panel, conferenze, incontri, meet&greet, q&a e moltissimi altri appuntamenti che celebreranno le serie tv più amate dal pubblico.

L’evento porta la firma di Kinetic Vibe, agenzia che da qualche anno a questa parte si è posta l’ambizioso obiettivo di rivoluzionando la fan experience in Italia, importando il format statunitense dove il pubblico ha la possibilità di incontrare di persona gli attori protagonisti e interagire con loro in vari modi, dalle sessioni di autografi a set fotografici professionali.

Negli eventi passati organizzati dall’agenzia, i fan hanno avuto modo di incontrare i protagonisti di serie come Gossip Girl, Teen Wolf, The Vampire Diaries e Skam Italia.

L’edizione 2020 di Fandom Vibes vedrà come super ospite della manifestazione l’attrice Jennifer Morrison, che i fan ricorderanno per i ruoli in Dr. House – Medical Division, Once Upon A Time e This is Us. L’attrice si andrà così ad aggiungere al cast di star delle serie tv precedentemente annunciate: Bob Morley ed Eliza Taylor di The 100, Daniel Sharman de I Medici, Cody Christian di Pretty Little Liars, Teen Wolf, All American e Ed Westwick, l’amatissimo Chuck Bass di Gossip Girl.

Fandom Vibes 2020 si terrà dall’11 al 12 luglio 2020 presso NH Congress Centre di Milano-Fiori (Strada 2a, Milanofiori, 20090 Assago – Milano). Per ulteriori info potete visitare il sito ufficiale di Kinetic Vibe a questo link.