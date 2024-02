Jannik Sinner, le VPN e Animal Kingdom: ecco di cosa si sta parlando online

Jannik Sinner è ormai sulla bocca di tutti e ogni sua intervista o uscita genera reazioni di ogni tipo. Recentemente, rispondendo a una domanda sui suoi interessi, ha citato la serie TV Animal Kingdom, associando all'utilizzo di una VPN per poterla vedere in Italia. Tutto questo probabilmente pensando che non fosse disponibile da nessuna parte, cosa che come scopriremo non è esatta. Ma procediamo per step andando prima di tutto a spiegarvi cos'è una VPN.

VPN, cos'è e a cosa serve?

In modo conciso, una VPN, o Rete Virtuale Privata, è un software che consente di esplorare Internet in modo sicuro e anonimo, eludendo le restrizioni geografiche di alcuni servizi.

Le VPN, in grado di mascherare l'indirizzo IP dell'utente, consentono anche di connettersi come se si fosse in un altro stato, risultando particolarmente utili nel superare i blocchi regionali imposti da servizi di streaming come Netflix o Disney+. Tuttavia, è importante sottolineare che questa pratica spesso viola i termini e le condizioni di servizi come Netflix, Amazon Prime Video, BBC iPlayer e simili.

Ma come funzionano le VPN? Per garantire la segretezza delle informazioni e camuffare l'indirizzo IP, le VPN sfruttano il "tunneling", un meccanismo che crea un vero e proprio "corridoio" all'interno del quale i dati viaggiano. I dati trasmessi su Internet da un dispositivo all'altro, tipicamente da un client a un server, vengono divisi in pacchetti. Oltre a contenere i dati effettivi, questi pacchetti trasportano informazioni aggiuntive, chiamate "header" in inglese, che possono essere tradotte come "intestazioni".

È qui che entrano in gioco le VPN: per nascondere queste intestazioni, creano una rete virtuale tra più computer e fanno transitare i dati attraverso un tunnel. Questo tunnel, che occulta i dati, consente di mascherare l'identità degli utenti, facendo credere agli altri che il dispositivo sia collegato da una posizione diversa da quella effettiva, come ad esempio gli Stati Uniti, quando in realtà potremmo essere comodamente a casa nostra in Italia.

Se dopo questo chiarimento foste interessati a una VPN vi consigliamo di consultare ai nostri articoli relativi alle migliori VPN, le migliori VPN gratis, le migliori VPN per Netflix e, se usate molto i vostri smartphone, anche quelle per le VPN Android e VPN iPhone.

Quali sono le migliori VPN?

Qui di seguito trovate quelle che per noi sono le migliori VPN che potete sottoscrivere. Per quanto riguarda l'Italia la migliore in assoluto è NordVPN che non esitiamo a consigliarvi.

NordVPN NordVPN è fra le scelte migliori, se non la migliore, per il rapporto qualità/prezzo. Sicura, performante e davvero molto funzionale, questa VPN potrebbe essere davvero ciò che vi serve. Inoltre, potrete provare i servizi di NordVPN per 30 giorni e, se non sarete soddisfatti, otterrete un rimborso completo. VEDI OFFERTA ExpressVPN Se invece state cercando la privacy e la sicurezza assolute che può offrire solo un ottimo servizio a pagamento, vi cosigliamo l’abbonamento annuale a ExpressVPN. Alla modica cifra di meno di 6 euro al mese, questo abbonamento ha la durata di 15 mesi. Va poi aggiunto che l'offerta include 1 anno di backup illimitato sul cloud di Backblaze. Anche in questo caso, potrete chiedere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di utilizzo. VEDI OFFERTA Surfshark Infine, fra tutte le VPN che abbiamo testato, Surfshark è certamente la più indicata per tutti gli utenti alle prime armi, poiché offre delle interfacce davvero molto semplici e intuitive, a cui si aggiunge anche la rapidità con cui è possibile importarla. Potrete provare anche Surfshark senza alcun rischio per 30 giorni, ottenendo un rimborso nel caso non foste soddisfatti. In ogni caso, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi il costo sarà di poco più di 2 euro al mese. VEDI OFFERTA

Dove vedere Animal Kingdom?

Dopo avervi spiegato cosa sono le VPN e avervi consigliato le migliori ci teniamo però a segnalarvi che la serie Animal Kingdom, citata da Jannik Sinner, è in effetti disponibile in Italia tramite Amazon Prime Video. Quindi vi basterà avere l'iscrizione ad Amazon Prime per poterla vedere comondamente sulla vostra Smart TV.

Immagine di copertina: cylonphoto