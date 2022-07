Sono ormai passati diversi anni dall’ultima apparizione di Jessica Alba in un cinecomic, ma la nota attrice ha riservato parole al vetriolo nei confronti dei film Marvel, criticando la loro scarsa diversità. A sua detta, infatti, ci sono ancora troppi attori bianchi e caucasici ad avere ruoli da protagonisti.

Jessica Alba critica i film Marvel: “Ancora troppo bianchi”

Intervistata ai microfoni di Glamour UK, Jessica Alba ha così dichiarato:

Anche se si guarda ai film della Marvel, che rappresentano il grande motore del genere fantasy e di ciò che sta accadendo attualmente nell’intrattenimento, tutto è ancora piuttosto caucasico. Direi che ero una delle poche all’epica… Ed era prima che la Marvel fosse venduta alla Disney, ma in sostanza non è cambiato molto.

L’attrice ha poi aggiunto che spera di poter vedere sul grande schermo storie che consentano ai giovani di riflettere quello in cui si trovano. Jessica Alba, nata in California da padre di origini messicane e madre metà danese e metà franco-canadese, interpretò Sue Storm aka La Donna Invisibile nel film dei Fantastici 4 targato Fox, uscito nel 2005, e nel sequel Rise of the Silver Surfer, uscito nel 2007. Non ci sono piani per un suo ritorno nel mondo Marvel dal momento che il franchise sarà rebootato (il nuovo film uscirà l’8 novembre 2024 e farà parte della Fase 5 dell’MCU)

Nel corso degli anni il Marvel Cinematic Universe ha cambiato notevolmente rotta rispetto alle dichiarazioni di Jessica Alba, facendo della diversità uno dei suoi punti di forza: da Black Panther a Shang-Chi fino ad arrivare a Sam Wilson come nuovo Captain America e di recente Ms. Marvel, prima supereroina di fede islamica ad essere protagonista di un fumetto interamente a lei dedicato, con la sua serie TV su Disney Plus.