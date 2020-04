John Cena sarà X-O Manowar?

Come sappiamo il mese scorso è ufficialmente partito il Valiant Cinematic Universe con Bloodshot, pellicola Sony con Vin Diesel nei panni del soldato capace di rigenerarsi, che a causa dell’emergenza Coronavirus è arrivato anche in Italia direttamente in noleggio streaming. E mentre i fan della Valiant si chiedono se il progetto cinematografico è partito con il piede decisamente sbagliato, John Cena, nota superstar WWE, ha postato nella tarda serata di ieri su instagram una immagine di X-O Manowar che è senza ombra di dubbio l’eroe più caratteristico della scuderia Valiant.

L’immagine non è accompagnata da nessun commento lasciando ai fan il compito di alimentare la macchina del gossip, delle supposizioni e delle voci.

Non è la prima volta che John Cena viene associato al ruolo dell’eroe Valiant. All’epoca dell’annuncio di Bloodshot infatti si parlava di un suo possibile cammeo nel film con Vin Diesel nella più classica scena post titoli di coda nei panni di X-O Manowar ma le voci non trovarono riscontro poi nei mesi successivi.

Visto il messaggio di Cena sembrerebbe quindi che si siano riaperte le trattative per la realizzazione del film magari mediate proprio da Vin Diesel che ha già fortemente voluto il wrestler nel rimandato Fast and Furious 9. Abbiamo già visto John Cena sul grande schermo in Bumblebee, spin-off della saga Transformers, e lo rivedremo prossimo nei Worlds of DC in Suicide Squad di James Gunn.

Per quanto riguarda la Valiant e X-O Manowar, ricordiamo che in Italia la serie è pubblicata da Edizioni Star Comics.

Eccovi una breve descrizione dell’eroe: