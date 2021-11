Secondo le anticipazioni del numero 51 di Weekly Shonen Jump, previsto per il 22 novembre, Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, la hit di Gege Akutami edita in Italia per Planet Manga, sarà di nuovo in pausa per l’ultima edizione del 2021 del magazine, ovvero nel numero 52 cui pubblicazione è fissata al 29 novembre 2021.

Jujutsu Kaisen nuovamente in pausa

La serie dark fantasy di combattimento ritornerà in ogni caso nel 1° numero del 2022 del magazine previsto il 6 dicembre 2021.

Si tratta di una nuova pausa per l’autore dopo averne usufruita una il 1° novembre per l’edizione numero 48 del magazine causa effetti collaterali della seconda dose del vaccino anti COVID-19.

Dicembre sarà in ogni caso un mese non privo di avvenimenti per il franchise del maeatro Akutami poichè il 24 dicembre 2021 uscirà nelle sale giapponesi la trasposizione cinematografica del prequel manga di Jujustsu Kaisen, Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte. C’è da aspettarsi, pertanto, eventi a tema e materiale grafico a cura dell’autore stesso. Cliccate qui per rivedere l’ultimo trailer pubblicato.

A proposito di Jujutsu Kaisen

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 17 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 11 volumi.

