La seconda stagione di Jujutsu Kaisen, (scoprite tutto ciò che c’è da sapere a questo nostro articolo), adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Gege Akutami (in Italia è edito da Planet Manga e potete recuperarlo su Amazon), uscirà l’anno prossimo e tutti i fan non vedono l’ora di vedere i nuovi episodi. C’è infatti molta aspettativa e, per tenere ancora più alto l’entusiasmo, è stato rilasciato durante Crunchyroll Expo, un promo speciale che riassume tutto ciò che è accaduto nell’anime!

Uno speciale promo in attesa della seconda stagione di Jujutsu Kaisen

La prima stagione di Jujutu Kaisen, prodotta da studio MAPPA, è andata in onda in Giappone da ottobre 2020 a marzo 2021. In Italia è disponibile per Crunchyroll anche con sottotitoli. Alla regia della produzione c’è Sunghoo Park. Crunchyroll ha anche distribuito al cinema il sequel dell’anime (prequel seguendo la timeline ufficiale del manga), Jujutsu Kaisen 0. Si tratta della storia prequel di Jujutsu Kaisen, i cui singoli capitoli sono stati pubblicati da Gege Akutami sulla rivista Jump Giga di Shueisha da aprile a luglio 2017. In seguito, visto il successo della serie principale, sono stati raccolti nel manga prequel edito in Italia da Planet Manga a maggio 2020. Il film è uscita al cinema il 9 giugno ed è stato distribuito da Nexo Digital e Dynit. Qui potete recuperare la nostra recensione e qui lo speciale dedicato.

Ora, per quanto riguarda la seconda stagione di Jujutsu Kaisen sappiamo ancora ben poco. Sarà prodotta da MAPPA e uscirà l’anno prossimo, ma moltissimi dettagli sono ancora tenuti nascosti. Ma dove siamo arrivati con la storia? Per rispolverare la mente ci viene in aiuto uno speciale promo che mette in evidenza i più grandi combattimenti dell’anime. La prima stagione si è conclusa con un cliffhanger che ha lasciato Yuji Itadori e il suo team in procinto di affrontare minacce molto più grandi di quelle appena superate. Se la seconda stagione seguirà la storia del manga, non passerà molto tempo prima che l’anime affronti l’arco dell’incidente di Shibuya.

Qui sotto potete guardare lo speciale promo:

A proposito dell’anime e del manga

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon. In Italia il maga viene pubblicato dalla casa editrice Planet Manga.

La casa editrice ha pubblicato anche il prequel della serie principale intitolato Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte che racconta la storia di Yuta Okkotsu, ossessionato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, e dell’inizio della sua vita da studente dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo. Nell’adattamento animato Gege Akutami ha supervisionato personalmente le nuove scene del combattimento tra Gojo e Miguel sotto la diretta richiesta del regista presso Studio MAPPA, Sunghoo Park (leggete anche questo nostro articolo per saperne più!)

Invece, l’adattamento anime della serie principale ha debuttato ufficialmente ad ottobre 2020 presso Studio MAPPA (Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti, fra gli altri) e la prima stagione si compone di 24 episodi totali. In Italia è disponibile interamente per la visione con sottotitoli mediante Crunchyroll.