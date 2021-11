Kathleen Kennedy parla dei personaggi della trilogia sequel di Star Wars

La trilogia sequel di Star Wars della Disney è stata piuttosto divisiva per quanto riguarda l’apprezzamento dei fans della saga, deludendo di fatti molti di loro e dando origine a una marea di polemiche. Una delle maggiori critiche mosse a Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L’Ascesa di Skywalker, è stata quella di non essere riusciti a sviluppare al meglio i tanti e nuovi personaggi introdotti, né dalla parte del Primo Ordine, quali Phasma (Gwendolyn Christie) o lo stesso Kylo Ren, interpretato da Adam Driver, né da quella degli eroi come Finn (John Boyega) o Poe Dameron (Oscar Isaac).

Quasi a voler rispondere a queste lamentele, l’attuale presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy, ha dichiarato, nel corso di una recente intervista, che “non si sono dimenticati di questi personaggi”, rassicurando i fan sul fatto che verranno sviluppati maggiormente con il proseguire del franchise.

Romanzi e fumetti hanno tentato di “rimettere in sesto” la trama generale dell’opera, cercando di andare a riempire i numerosi buchi di trama che si sono andati a creare con la conclusione della nuova trilogia (Link Amazon), avvenuta con l’uscita nel 2019 de L’Ascesa di Skywalker, mostrando di fatto come è stato possibile clonare l’imperatore Palpatine, come Snoke è stato creato e successivamente controllato, le origini di Phasma e di come, e perché, Ben Solo ha preso il comando dei Cavalieri di Ren.

Sebbene questi contenuti siano canonici a tutti gli effetti, molti fans più “tradizionalisti” non hanno apprezzato il fatto che eventi del genere, fossero stati esclusi dalla produzione cinematografica, sostenendo che una mossa del genere non sia altro che uno spreco letterale di potenziale narrativo, e criticando anche di come la compagnia abbia voluto sviluppare in seguito personaggi minori con le serie tv, vedi Boba Fett, e lasciando di fatto “indietro” protagonisti quali Rey o Finn.

Le dichiarazioni di Kathleen Kennedy dovrebbero poter rassicurare questa frangia di appassionati scontenti ma, al momento, non si sa ancora nulla di più preciso in merito.