Kingston Fisher Lourd Rydell, nato il nipote di Carrie Fisher

Mark Hamill, Luke Skywalker di Star Wars, ha condiviso, sul suo profilo Instagram, un toccante tributo a Billie Lourd, figlia di Carrie Fisher, per la nascita del suo primo figlio. Il primo nipote della principessa Leia si chiama Kingston Fisher Lourd Rydell. La nascita del bambino è stata una sorpresa per i fan, in quanto la gravidanza non era stata resa pubblica, ma l’intera famiglia di Star Wars si è riunita per celebrare assieme la buona notizia. Sia Billie Lourd che il suo compagno, Austen Rydell, presidente e co-fondatore della Morning Moon Productions, hanno dato l’annuncio su Instagram, presentando il neonato come Kingston Fisher Lourd Rydell.

Inutile dire che tutte le star della saga si sono precipitate ad inviare le loro congratulazioni. Mark Hamill, tra tutti, ha sottolineato il lignaggio regale del piccolo Kingston.

https://www.instagram.com/p/CFirfWKFY6B/?utm_source=ig_web_copy_link

Congratulazioni a Billie Lourd e Austen Rydell per l’arrivo del loro primogenito: Kingston Fisher Lord Rydell!!! Non riesco a pensare ad un altro bambino con sia “RE” E “SIGNORE” nel loro nome. Bello

Joonas Suotamo, co-protagonista di Lourd in Star Wars nelle recenti produzioni della Lucas Film nel ruolo di Chewbacca, ha semplicemente commentato l’annuncio della nascita di Kingston Fisher Lourd Rydell con le proprie congratulazioni. Anche Mason Gooding, co-protagonista di Billie Lourd nel film Booksmart, ha postato le congratulazioni alla neo mamma. La reazione più entusiasta, dopo quella avuta da Mark Hamill, sembra tuttavia essere quella di Diana Silvers, modella e attrice statunitense, ha commentato:

COOOSA!!!!! OMG BILLE, SI, WOW; AUSTYN; WOW!! COMPLIMENTI RAGAZZI

Tra gli altri grandi nomi che si sono complimentati con la coppia per la nascita di Kingston Fisher Lourd Rydell troviamo Kelly Ripa, Matt Bomer ed Emma Roberts (Scream Queens e American Horror Story). Billie Lourd ha fatto il proprio debutto come attrice nel 2015, apparendo sia nella serie televisiva horror Scream Queens, sia in Star Wars: The Force Awakens. Il ruolo interpretato in Star Wars, il tenete Kaydel Ko Connix, è poi riapparso in Star Wars: the Last Jedi e Star Wars: The Rise of Skywalker, film in cui Billie Lourd ha anche interpretato una giovane Leia Organa.