Kraven nel film Sony ci sarà un altro villain di Spider-Man?

Sony sta costruendo poco a poco il proprio universo di pellicole tutte legate a Spider-Man, portando al cinema film su alcuni villain dell’Uomo Ragno. Tra queste, ne vedremo anche una dedicata a Kraven il Cacciatore, il cui ruolo è stato affidato ad Aaron Taylor-Johnson. E’ stato da poco reso noto che nel film vedremo apparire anche un altro nemico di Spider-Man.

Si tratterà di Calypso, che verrà interpretata da Jodie Turner-Smith. L’attrice ha già fatto la sua apparizione nelle serie tv The Last Ship, Jett – Professione Ladra e nei film Queen & Slim e Senza Rimorso, film di Stefano Sollima uscito poco tempo fa su Amazon Prime Video, con protagonista Michael B. Jordan (trovate qui la nostra recensione di Senza Rimorso). Per ora non ci sono ovviamente altri dettagli riguardo all’impegno dell’attrice nel film su Kraven.

Il personaggio di Calypso, creato nel 1980 dai fumettisti Denny O’Neill e Alan Weiss, è una strega voodoo di Haiti apparsa sulle pagine di Amazing Spider-Man, che ha creato diversi problemi a Spider-Man e a Daredevil con i suoi intrugli magici e il suo controllo mentale. E’ spesso apparsa come spalla (e talvolta anche come amante) di Kraven, ed è anche già stata presentata nelle serie animate Spider-Man: The Animated Series e Spectacular Spider-Man, oltre che in alcuni videogiochi di Spider-Man.

Anche i dettagli riguardanti la pellicola su Kraven il Cacciatore per ora sono minimi. Sarà diretto da J.C. Chandor (Triple Frontier) e scritto da Richard Wenk, Art Marcum e Matt Holloway. Gli ultimi due sono stati scrittori anche del primo film di Iron Man. Sembra che Spider-Man non farà la sua comparsa nel film, e che il villain contrapposto al protagonista sarà il Camaleonte. Se ciò dovesse essere vero, Kraven potrebbe essere trattato alla stregua di un anti-eroe piuttosto che un nemico vero e proprio come invece è nei fumetti Marvel Comics. A tal proposito, vi consigliamo di recuperare su Amazon L’Ultima Caccia di Kraven, una delle storie a fumetti più belle sul personaggio e sul suo rapporto con Spider-Man.

I prossimi progetti Sony riguardanti l’universo di Spider-Man, oltre a Spider-Man: No Way Home e Venom: Let There Be Carnage, entrambi in uscita nel 2021, e a Morbius che uscirà nel 2022, dovrebbero concentrarsi sui personaggi di Nightwatch, Madame Web, Jackpot e Spider-Woman.