Aaron Taylor-Johnson sarà Kraven il Cacciatore nel film Marvel/Sony

Aaron Taylor-Johnson è stato scelto come protagonista nel film Marvel prodotto da Sony che vedrà come protagonista Kraven il Cacciatore, uno dei villain dell’universo narrativo di Spider-Man, come riportato da Deadline. Il sito web aveva anche annunciato per la prima volta la scorsa estate che J.C. Chandor avrebbe diretto il film, una new entry nell’universo dei personaggi Marvel creato da Sony Pictures.

Kraven il Cacciatore: tutto ciò che sappiamo sul suo nuovo film

Kraven è uno degli antieroi più iconici e conosciuti creati da Stan Lee e Steve Ditko. Il personaggio avuto incontri con Venom e Black Panther, tra gli altri, ed è uno dei nemici più noti e formidabili di tutto il mondo di Spider-Man.

Avi Arad e Matt Tolmach sono i produttori del film, mentre la sceneggiatura è scritta da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk.

Gli addetti ai lavori dicono che Taylor-Johnson è entrato nel radar dei dirigenti dello studio per il ruolo di protagonista dopo l’emergere delle prime notizie sul suo prossimo film d’azione, Bullet Train. Aaron Taylor-Johnson interpreta uno dei principali assassini nel film e, secondo una fonte, le sue scene con Brad Pitt sono state così impressionanti che lo studio ha agito velocemente per metterlo in contatto telefonico con Chandor.

Si tratta certamente di un ruolo che richiederà impegno e che assume un’importanza decisamente rilevante, ma alcuni addetti ai lavori dicono che taluni degli attori come Tom Hardy che ora stanno interpretando personaggi tratti dai comics hanno contribuito ad alleviare la pressione sentita dagli attori per questo tipo di ruoli e, dopo quella telefonata, Chandor e Taylor-Johnson hanno siglato il loro accordo abbastanza rapidamente.

L’uscita del film solista di Kraven il Cacciatore in cui il ruolo da protagonista è stato affidato ad Aaron Taylor-Johnson è al momento fissata per il 13 gennaio 2023. Acquistate il Funko0 POP! di Kraven il Cacciatore qui su Amazon.