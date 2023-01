La pirateria di materiale giapponese, come software per computer e audiovisivi, è stata approvata pochi giorni fa dal governo della Bielorussia. Il provvedimento riguarda anche il materiale coperto da copyright proveniente da altre nazioni considerate “ostili”.

La Bielorussia autorizza la pirateria di materiale giapponese

Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia, ha firmato la proposta di legge il 3 gennaio, il che significa che ora è legale, in Bielorussia, accedere a materiale audiovisivo e software per computer piratati, se coloro che detengono i diritti per quel particolare prodotto provengono da

stati stranieri che commettono azioni ostili contro le persone giuridiche e/o le persone fisiche bielorusse.

Inoltre, la legge riguarda anche le società internazionali di nazioni “ostili” che detengono i diritti d’autore su materiale audiovisivo e software informatici.

Tuttavia, c’è una piccola clausola a questa bizzarra legge: quando persone o enti accedono a contenuti senza licenza o piratati, devono pagare una quota di risarcimento sui conti bancari gestiti dall’autorità statale nazionale che si occupa dei brevetti e della loro registrazione. Tutto il denaro inviato a questa autorità sarà trattenuto per tre anni: ciò è stato pensato per poter consentire a tutti coloro che detengono legalmente i diritti internazionali dei prodotti piratati di presentare un reclamo a tale autorità ed eventualmente avere anche diritto a un risarcimento per la violazione dei diritti d’autore. Tuttavia, se non vengono presentate richieste di questo tipo entro il termine massimo di tre anni, il governo bielorusso tratterrà il pagamento della tassa.

Nel disegno di legge che ha accompagnato questa proposta, il governo bielorusso ha anche affermato che la nuova legge aiuterà lo sviluppo del “potenziale intellettuale, spirituale e morale della società“ e ridurrà “la grave carenza nel mercato interno di cibo e altri beni“.

La Bielorussia, un alleato chiave della Russia di Putin, ha già subito diverse sanzioni finanziarie da parte di Unione Europea, Canada, Regno Unito e Stati Uniti dal 2020, dopo che il regime di Lukashenko ha represso le proteste interne a seguito delle elezioni nazionali.