La Casa di Carta 5: il nuovo teaser trailer conferma la data d’uscita

Netflix Italia ha di recente pubblicato, attraverso i propri canali sui social, un nuovissimo teaser trailer per La Casa di Carta 5, l’attesissima quinta stagione dell’amata serie spagnola prodotta da Netflix. Sapevamo già che La Casa di Carta 5 sarà suddivisa in due parti, ma il breve video mostrato solo poche ore fa rivela un particolare dettaglio che lascia intuire che le cose non si stiano mettendo troppo bene per il Professore…

La Casa di Carta 5: Scacco Matto per il Professore?

Il nuovissimo teaser trailer della quinta stagione di La Casa di Carta è stato condiviso ufficialmente ed è accompagnato da una didascalia che recita: “Scacco matto?“. Stando infatti alla brevissima scena, che potete vedere poso più in basso, il Professore è stato preso in ostaggio, e ora è in catene: cosa gli sarà successo? Ma soprattutto, cosa sta per succedere?

Ecco infine qui di seguito il nuovo teaser trailer di La Casa di Carta 5 pubblicato direttamente da Netflix Italia:

La Casa di Carta 5: sinossi

Qui di seguito vi proponiamo una breve sinossi di ciò che ci attende nella nuova stagione della serie:

“La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra“.

Potete trovare tutte le 4 stagioni precedenti della serie La Casa di Carta qui su Netflix. Sempre sul conosciutissimo streamer verranno rilasciate entrambe le parti che costituiranno la quinta stagione, rispettivamente il 3 settembre e il 3 dicembre. Vi ricordiamo infine cheè possibile usufruire del periodo di prova gratuito dei servizi offerti da Netflix, se non lo avete fatto in precedenza. Se poi siete anche dei collezionisti, date un’occhiata a questa ricca pagina su Amazon per acquistare oggetti da collezione e memorabilia della serie.