In concomitanza con il finale di The Walking Dead 11 – Parte 1, Disney+ annunciato la data di uscita di The Walking Dead 11 – Parte 2 che sarà composta da 8 nuovi episodi mentre gli otto episodi finali del lungo arco narrativo dell’undicesima stagione, composta da 24 episodi totali, saranno disponibili nel 2022 inoltrato.

La data di uscita di The Walking Dead 11 – Parte 2 su Disney+

The Walking Dead 11 – Parte 2 sarà disponibile su Disney dal 21 febbraio 2022.

Ecco come Disney+ annuncia il ritorno della serie:

Il prossimo febbraio, The Walking Dead tornerà con gran parte dei protagonisti impegnati a combattere l’imminente battaglia scatenata dall’attacco dei Mietitori; mentre altri, ad Alexandria, dovranno scontrarsi con l’ira devastante di Madre Natura. Per tutti, il mondo sta letteralmente crollando davanti ai loro occhi. Nel frattempo, la vita nel Commonwealth non è così idilliaca come sembra. Qualcuno ritroverà la speranza. Altri, invece, saranno spinti oltre il punto di non ritorno. Resta una sola verità: le vite sono appese a un filo e ogni decisione cambierà drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e lo stato di ogni comunità.

Scritto da Erik Mountain e diretto da Sharat Raju, l’episodio finale della prima parte dell’undicesima stagione, intitolato “Per il sangue” e disponibile da oggi su Disney+, vede i Mietitori difendere Meridian da un branco in arrivo. Pope sospetta che dietro l’attacco ci sia Maggie, mentre Daryl procede con cautela. Nel frattempo, gli abitanti di Alexandria si ingegnano per proteggersi quando una violenta tempesta li lascia esposti agli Erranti.

Prodotta da AMC Studios e basata sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata in Italia da saldaPress (acquistate su Amazon The Walking Dead Raccolta 1), negli Stati Uniti The Walking Dead ha infranto i record di ascolti nel corso di dieci stagioni.