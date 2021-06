La Gialappa’s band sbarca su Twitch

In occasione degli Europei di Calcio 2021, la Gialappa’s Band si rinnova con il mitico format di “telecronache” sbarcando sulla nota piattaforma di streaming Twitch, nella quale sarà possibile vedere i membri del noto gruppo comico anche in volto e non solo sentire le loro voci, mentre commentano con la loro solita ironia tutte le partite del campionato europeo di calcio.

Giorgio Gherarducci e Marco Santin hanno deciso di appoggiarsi alle più attuali piattaforme social e ad un partner d’eccezione come RDS Next, la prima social radio ideata per i Millenials e per la Generazione Z. La collaborazione permetterà a entrambi di raggiungere un target molto vasto, con una fanbase complessiva capace di toccare diverse generazioni.

Il primo appuntamento sarà l’11 giugno con Italia-Turchia e avverrà presso l’Auditorium Multimediale di RDS, che ospita gli studi milanesi di RDS Next, e vedrà Carlo Pellegatti e Giampaolo Gherarducci (due dei telecronisti storici di Mediaset) come special guest.

“Twitch dire Europei”, questo il titolo del programma, prevede inoltre tantissimi ospiti durante le 29 dirette, fino alla finale dell’11 luglio: dalla carrellata di amici celebri della Gialappa’s, alle webstar-creator-influencer-tikoker di RDS Next, ai tifosi “stranieri” residenti in Italia, che tiferanno le squadre delle loro Nazioni.

La possibilità di seguire il nuovo canale Twitch della Gialappa’s e la diretta anche su RDS Next (tramite app, sito web, Facebook, Twitch, Youtube e Tik Tok), rappresenta il segnale di un totale cambio di linguaggio e una capacità di adattarsi da parte della storica band comica, che per la prima volta decide di sfruttare appieno le possibilità delle nuove piattaforme digitali e di streaming, facendosi vedere anche in video.

Tutto questo sarà reso possibile anche dalla collaborazione con il gruppo de Gli acchiappafilm, che si occuperà della parte tecnica e della comunicazione, mentre la regia sarà affidata a Orio Navarra di The Pepegas Team.