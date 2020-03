La Golden Eagle Armor di Wonder Woman 1984 in un poster animato

Con la data di uscita ancora fortunatamente fissata per il 4 giugno prossimo, l’attesa per Wonder Woman 1984 – sequel del fortunatissimo Wonder Woman del 2017 – e l’account instagram ufficiale del film stuzzica i fan dando un nuovo e approfondito sguardo alla Golden Eagle Armor che l’eroina indosserà nel corso della pellicola con un bellissimo poster animato.

Eccovelo in tutto il suo splendore e quello della protagonista Gal Gadot:

Nei fumetti Wonder Woman ha indossato svariate volta armature simili alla Golden Eagle Armor che la sua controparte cinematografica sfoggierà nel film, basti ricordare la seminale run di George Peréz nella seconda metà degli anni ’80, nell’imprescindibile Kingdom Come di Mark Waid e Alex Ross – forse la più simile a quella cinematografica – e quella indossata durante l’evento Crisi Infinita.

In Wonder Woman 1984, l’eroina dovrà invece affrontare due nemici nuovi di zecca: Max Lord e Cheetah.

Parlando invece dell’evoluzione che il personaggio avrà in Wonder Woman 1984, Gal Gadot ha detto che ritroveremo una Diana molto più matura, da sola, più saggia e decisamente diversa rispetto al primo film. L’inizio del secondo film ci mostrerà un periodo decisamente nuovo della sua vita che nessuno ha mai visto; poi succederà qualcosa di talmente folle da cambiare le carte in tavola.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, “Wonder Woman 1984” è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, “Wonder Woman” del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.