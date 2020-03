La Marvel arriva su Alexa con Marvel Project M.I.N.D. e Marvel Hero Training Now

Alexa diventerà una appassionata di fumetti Marvel grazie a Marvel Project M.I.N.D. e Marvel Hero Training Now due nuove Skill disponibili su Amazon FreeTime Unlimited e Echo Dot Kids Edition.

Che le possibilità di Alexa siano pressoché illimitate non è un segreto, l’intelligenza artificiale di Amazon è in grado di svolgere una quantità di compiti impressionanti (le cosiddette Skill) che abbracciando diversi ambiti come l’accensione delle luci di casa e la gestione della domotica, l’intrattenimento, fino alla possibilità di giocare di ruolo a Starfinder.

Ora con l’arrivo di Marvel’s Project M.I.N.D. e Marvel Hero Training Now Alexa approderà anche nel mondo dei fumetti, permettendo agli utenti di immergersi in una nuova esperienza legata alle storie della Casa delle Idee.

Marvel Project M.I.N.D. e Marvel Hero Training Now saranno disponibili in inglese, attualmente non abbiamo informazioni circa un’eventuale edizione italiana.

Marvel Project M.I.N.D.

Con questa Skill gli appassionati potranno partecipare ad alcune missioni scientifiche guidate dalla Principessa Shuri, sorella del Sovrano di Wakanda, nonché geniale scienziata.

Shuri metterà alla prova i suoi assistenti con calcoli e rompicapi che serviranno per avanzare nelle varie ricerche, che tratteranno argomenti di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (S.T.E.M). Gli utenti dovranno così mettere alla prova le proprie conoscenze accademiche e le loro doti di problem solving per riuscire a risolvere i vari episodi della serie.

Marvel Hero Training Now

Marvel Hero Training darà l’opportunità di immergersi in un’avventura mai vista prima. Alexa proporrà alcune domande ipotetiche che permetteranno agli utenti di venire affiancati da alcuni dei personaggi Marvel più amati, come Iron Man, Black Widow, Thor e moltissimi altri.

L’inedito team-up dovrà svolgere missioni di grande rilevanza, che metteranno alla prova anche le persone più atletiche e avventurose. Gli utenti di Marvel Hero Training Now saranno dovranno misurarsi sia con esercizi fisici che con la loro immaginazione che servirà per riuscire a supportare gli eroi nelle rischiose missioni.