I portali ufficiali online dell’adattamento anime di Chainsaw Man, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto, alzano il polverone svelando la nuova key visual promozionale incentrata sul protagonista Denji.

La nuova distruttiva key visual dell’anime di Chainsaw Man

Prodotta dallo studio di animazione MAPPA, La serie anime avrà inizio nel corso del 2022 e in Italia sarà disponibile in contemporanea col Giappone e in forma sottotitolata mediante Crunchyroll.

Gli addetti ai lavori annunciano, inoltre, che parte dello staff principale e il nuovo trailer arriverà il 5 agosto 2022 alle 13:00 italiane (qui il collegamento diretto al trailer quando sarà disponibile).

Ecco di seguito la key visual:

Ricordiamo che la seconda parte del manga di Chainsaw Man ha avuto inizio il 13 luglio 2022 attraverso il sito web e l’applicazione di Shonen Jump+ con l’arco narrativo scolastico (Gakko-hen).

La prima parte del manga di Chainsaw Man è stata pubblicata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali.

A proposito di Chainsaw Man

La serie manga di Chaisaw Man si divide in stagioni: la prima è stata pubblicata dal al 13 dicembre 2020 per un totale di 91 Capitoli e 11 tankobon. La seconda, invece, ha avuto inizio attraverso l’applicazione di Shonen Jump+ (Shueisha) il 13 luglio 2022.

In Italia è edita in Italia per Planet Manga con i primi 10 volumi disponibili.

Ricordiamo che l’adattamento anime in uscita nel 2022 è prodotta da Studio MAPPA (Banana Fish, Jujutsu Kaisen, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale) con la regia di Ryu Nakayama. La trasposizione arriverà anche in Italia, sottotitolata, per Crunchyroll.