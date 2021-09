La ruota del Tempo: primo trailer ufficiale e data di uscita del fantasy Amazon

Amazon Prime Video ha finalmente annunciato la data di uscita della sua nuova serie originale La ruota del Tempo tramite la pubblicazione del primo trailer ufficiale. Questa serie sarà la prima produzione fantasy del servizio di streaming e si baserà interamente sui celebri romanzi di Robert Jordan (potete recuperarli su Amazon). I primi tre episodi della serie arriveranno, quindi, il 19 novembre con un nuovo episodio ogni venerdì fino al finale di stagione previsto per il 24 dicembre.

La ruota del Tempo: trailer e dettagli

Il primo trailer pubblicato quest’oggi offre uno sguardo diretto su ciò che verrà mostrato a novembre e ci introduce il personaggio di Moiraine interpretato da Rosamund Pike. Si tratta del personaggio principale facente parte di un mondo fantastico in cui solo le donne chiamate Aes Sedai possono usare la magia. La potente strega Moiraine si imbatte in tre ragazzi e due ragazze, Rand al’Thor, Mat Cauthon, Perrin Aybara, Nynaeve al’Meara ed Egwene al’Vere, uno dei quali sospetta possa essere la reincarnazione del leggendario Drago, un’entità così potente da poter distruggere il mondo.

Ricordiamo che la serie La ruota del Tempo ha già ricevuto il via libera per una seconda stagione. La serie di libri riceverà anche una trilogia di film chiamata Age of Legends, che si svolgerà in un’era diversa dalla serie Amazon, ma è pianificata per “completare le trame” dello show televisivo. Nel cast della serie ritroviamo Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).

Gli episodi commissionati da Amazon per la prima stagione di La ruota del Tempo saranno otto e il formato sarà quello di un’ora, in linea col consueto minutaggio delle serie drammatiche americane che si attesta attorno ai quaranta minuti a episodio. La regia dei primi due episodi della serie è affidata a Uta Briesewitz già conosciuto per Westworld. La Ruota del Tempo è stato adattato per la televisione dall’executive producer/showrunner Rafe Judkins. Larry Mondragon e Rick Selvage di iwot productions, Mike Weber e Ted Field di Radar Pictures, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Uta Briesewitz saranno qui anche executive producer. Rosamund Pike è produttrice e Harriet McDougal con Brandon Sanderson sono i consulting producer. La Ruota del Tempo è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television.