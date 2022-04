La seconda stagione di Made in Abyss, adattamento dell’omonimo manga di Akihito Tsukushi, edito in Italia dalla J-POP (acquistatelo su Amazon) si intitola Made in Abyss: Retsujitsu no Ogonkyo (The Golden City of the Scorching Sun) e uscirà a luglio di quest’anno. Dynit, durante gli annunci del Romics 2022, non solo ha confermato che la stagione arriverà anche in Italia in latecast ovvero dopo la messa in onda giapponese, ma che sarà già doppiata in italiano!

Cosa sappiamo sulla seconda stagione di Made in Abyss

La seconda stagione di Made in Abyss vede Masayuki Kojima alla regia, Hitoshi Haga come assistente alla regia, Hideyuki Kurata si occupa della composizione della serie, Kazuchika Kise della Produzione IG, Miyao Yamashita del colore, Tsunetaka Ema è il direttore della fotografia, Yō Yamada è il direttore del suono, Toru Noguchi degli effetti sonori, Kevin Penkin della musica, Hiromitsu Iijima è il produttore musicale insieme a Irma la Douce e Kinema Citrus si occupa delle animazioni.

Inoltre, Yuka Kuroda si unisce a Kise come secondo character designer. Il designer di oggetti di scena della prima stagione Takeshi Takakura è ora il leader del design, con Takumi Sakura accreditato come designer di oggetti di scena della nuova stagione. Teru Sekiguchi di Inspired si unisce a Osamu Masuyama come s oecondo art director. Masayuki Kurosawa si occupa del montaggio e Kadokawa sta collaborando alla produzione musicale.

I tre membri principali del cast stanno tornando, insieme a diverse nuove aggiunte: Miyu Tomita interpreterà Riko, Mariya Ise sarà Reg, Shiori Izawa sarà Nanachi, Misaki Kuno interpreterà Faputa, Yuka Terasaki sarà Vueko, Hiroaki Hirata darà la voce a Wazukyan e Mitsuki Saiga sarà Belaf.

Questa la sinossi:

In un mondo ormai setacciato in ogni suo angolo, l’”Abisso” è l’unico anfratto rimasto inesplorato. Un gigantesco pozzo verticale di cui non si conosce la profondità, nascondiglio di strane creature e preziosi cimeli che la civiltà moderna non sa spiegare. Il mistero rappresentato dall’Abisso affascina la razza umana, e molti avventurieri hanno lanciato la loro sfida alla voragine. A loro, è stato dato il nome di “cercatori”. La giovane orfana Riko vive nella città di Orth, costruita sulle fortune dell’Abisso, e sogna di diventare un giorno una grande cercatrice come la madre. Un giorno, mentre si addestra sul ciglio dell’Abisso, trova un robot straordinariamente simile a un essere umano… La loro avventura inizia qui!

Vi ricordiamo che la prima stagione è stata trasmessa nell’estate del 2017 e resa disponibile in Italia su VVVVD e su Netflix, sia in edizione sottotitolata sia con doppiata nonché su Amazon Prime Video.

Inoltre il franchise comprende un film sequel intitolato Dawn of the Deep Soul (Fukaki Tamashii no Reimei), uscito in Giappone il 17 gennaio 2020 e in home video per Dynit, mentre un film live-action è in fase di sviluppo per Columbia Pictures.