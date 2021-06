La serie animata basata su Far Cry 3: Blood Dragon arriverà su Netflix!

Continuano i grandi annunci in occasione della Netflix Geeked Week. La piattaforma di streaming si è accaparrata i diritti di Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, una serie animata basata sulla celebre espansione di Far Cry 3, intitolata appunto Blood Dragon.

Era stata annunciata per la prima volta due anni fa, ma non si conosceva ancora la modalità di distribuzione. Sarà divisa in sei episodi e presenterà degli alter ego dei personaggi Ubisoft in un chiaro omaggio agli anni ’90. A crearla e produrla ci penserà il regista e produttore statunitense di origini indiane, Adi Shankar.

ANNOUNCING – Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix, an adaptation of the bestselling @Ubisoft game is in production with Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/kJyp8PuRXh — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

In Far Cry 3: A Blood Dragon, espansione uscita nel 2013 su console e PC, i giocatori vestono i panni del sergente Rex Power Colt, un cybercommando Mark IV inviato su un’isola devastata da una guerra nucleare. La serie sarà supervisionata dal team Ubisoft composto da Hélène Juguet, Hugo Revon e Gérard Guillemot.

A Blood Dragon, la serie animata di Far Cry arriva su Netflix

Ma non è tutto, perchè Netflix ha anche annunciato di essere al lavoro su un’altra serie animata di Far Cry, senza però entrare nello specifico. Non sappiamo, quindi, se si tratterà di una storia completamente originale o basata su qualche capitolo in particolare del franchise Ubisoft.

Netflix and @Ubisoft are developing a brand new Far Cry animated series. #GeekedWeek pic.twitter.com/BX4FkS9v5r — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

La partnership tra Netflix e Ubisoft fu annunciata nel 2019 con l’obbiettivo di realizzare un vero e proprio universo interconnesso. La piattaforma di streaming è anche al lavoro su una serie animata di Splinter Cell, altra grande proprietà intellettuale della nota software house, che sarà realizzata da Derek Kolstad, sceneggiatore di John Wick.

Nel frattempo gli occhi dei fan sono puntati sul sesto capitolo di Far Cry, che vedrà Giancarlo Esposito (Breaking Bad) nei panni del dittatore di Yara, Anton Castillo. Sono anche già stati svelati i corposi DLC post lancio.

In attesa di nuove informazioni, potete recuperare la versione PC di Blood Dragon. La trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.