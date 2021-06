Far Cry 6, i DLC con i Villain e Giancarlo Esposito nei video inediti

Dopo il reveal di qualche settimana fa, Far Cry 6 è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer. Il filmato, mostrato durante l’Ubisoft Forward, ci ha dato anche occasione di dare uno sguardo a Giancarlo Esposito, che per la prima volta si è mostrato nella sua versione in game, in un trailer ricco di suspance. Focus però anche sul supporto post lancio, con un carico di DLC decisamente inedito che farà vestire ai giocatori dei panni mai visti primi.

Esposito, che nel gioco interpreta il dittatore di Yara Anton Castillo, viene mostrato intento ad intercettare una nave carica di persone che sta scappando dalla città. Tra di loro sono presenti anche il protagonista del nuovo gioco, ritratto nelle fattezze di una donna (ricordiamo che il gioco permetterà di scegliere il sesso del protagonista principale) e anche il figlio di Anton Castillo, ovvero Diego. In tutto questo ci viene costantemente ricordata la trama di Far Cry 6, con la figura del Dittatore che tiene in scacco un intero paese. Potete vedere il filmato a questo indirizzo.

Oltre al trailer di Anton Castillo, Ubisoft ha anche svelato i contenuti aggiuntivi di Far Cry 6. Nel dettaglio, limitato al season pass, sarà possibile godere di un DLC che permetterà ai giocatori di vestire i panni dei Villain della serie. Tra questi sono confermati Vaas, Pagan Min e il capo degli Edeniti Joseph Seeds, rispettivamente presenti nelle iterazioni 3,4 e 5 della serie. Ve ne avevamo comunque già parlato nel corso della giornata di oggi e potete trovare i dettagli a questo indirizzo ma restiamo in attesa di ulteriori dettagli in merito che arriveranno presumibilmente nel corso dei giorni successivi alla kermesse di Los Angeles.

Far Cry 6 sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2021, per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Il gioco sarà inoltre anche disponibile per servizi di streaming, come Google Stadia e per PC anche su Epic Games.