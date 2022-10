The Walking Dead si appresta a concludersi dopo undici, lunghe, stagioni il 20 novembre, ma l’universo televisivo dello show tratto dal fumetto di Robert Kirkman continuerà a espandersi. Sono infatti in arrivo un nuovo spinoff intitolato Dead City con protagonisti Maggie (Lauren Coahn) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), una serie su Daryl Dixon (Norman Reedus) e una su Rick (Andrew Grimes) e Michonne (Danai Gurira). Il futuro è stato anticipato nel nuovo promo di The Walking Dead Universe.

Il futuro di The Walking Dead nel nuovo promo dello show

Oltre ai nuovi show, confermato anche il ritorno di Fear the Walking Dead nel 2023 con l’ottava stagione. La serie su Daryl intitolata semplicemente Daryl Dixon, sarà ambientata a Parigi e vedrà il noto protagonista cercare di capire cosa sia successo e affrontare nuovi pericoli. Dead City, invece, vedrà la strana coppia Maggie e Negan alle prese con una Manatthan post-apocalittica. Una città in rovina piena zeppa di morti e di abitanti che hanno fatto di New York City il loro mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore.

The Walking Dead 11 Disney Plus

La serie su Rick e Michonne, invece, esplorerà la storia d’amore tra i due personaggi ormai cambiati da un mondo sempre più catastrofico. Tenuti separati dalla distanza, da un potere inarrestabile e dai fantasmi del passato, Rick e Michonne vengono catapultati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti. Come dichiarato da Dan McDermott, presidente di AMC, gli spinoff amplieranno l’universo di The Walking Dead regalando grandi sorprese ai fan della serie e al tempo stesso portando nuovo pubblico.