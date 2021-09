Finalmente è stata svelata la trama del live-action Saint Seiya – Knights of the Zodiac, l’ultimo film che andrà ad arricchire il franchise de I cavalieri dello Zodiaco grazie a The Hollywood Reporter, il quale ha anche rivelato il cast e il resto dello staff del film basato sul manga Saint Seiya di Masami Kurumada.

Secondo The Hollywood Reporter il progetto è “in procinto di concludere le riprese” in Ungheria e Croazia.

La trama e il cast del live action de I Cavalieri dello Zodiaco

Il live-Action Saint Seiya – Knights of the Zodiac vede Mackenyu (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishūshō The Final, film live-action Chihayafuru) nel ruolo di Seiya, Madison Iseman (sequel di Jumanji, So Cosa Hai Fatto) è Sienna, Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore degli Anelli, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Snowpiercer) è Alman Kiddo, Diego Tinoco (On My Block) avrà la parte di un non specificato sicario ed è stato confermato anche l’inserimento di Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman, Kamen Rider: Dragon Knight, Iron Chef America) ma non si sa ancora il suo ruolo così come quello che interpreteranno Famke Janssen (X-Men, Taken, The Vault) e Nick Stahl (Fear the Walking Dead).

Allo staff si uniscono Tomasz Baginski (nominato all’Oscar per il corto d’animazione Katedra), l’animatore polacco e creatore di effetti speciali, si occuperà della regia per Toei e Sony Pictures Worldwide Acquisitions mentre Andy Cheng (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) sarà il coordinatore degli stunt e dei combattimenti. Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) hanno firmato la sceneggiatura originale con la supervisione di Masami Kurumada, autore del manga originale e Yoshi Ikezawa e Joseph Chou di Toei Animation e Jeffrey Chan, fondatore di ARGF e direttore operativo di Bona Film Group

Questa la sinossi ufficiale:

In quella che viene etichettata come una storia di origine, Mackenyu interpreta Seiya, un orfano di strada e l’eroe del titolo del franchise. Quando un’energia mistica conosciuta come Cosmo si risveglia in lui, Seiya si imbarca in un viaggio per conquistare l’antica armatura greca di Pegasus e scegliere la sua parte in una battaglia preternaturale per il destino di Sienna (Iseman), una giovane ragazza che lotta per controllare i suoi poteri divini. Bean interpreta un mentore chiamato Alman Kiddo, un uomo che recluta Seiya nell’ordine dei Cavalieri, che ha fondato quando ha scoperto la dea reincarnata. Tinoco è un uomo assoldato per uccidere la dea vulnerabile.

Il live-action Saint Seiya – Knights of the Zodiac è previsto per il 2022 ma ancora non abbiamo una data precisa.

