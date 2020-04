Land of the Lustrous – un jewel box da J-Pop per il lancio

Attraverso la sua pagina facebook, J-Pop ha annunciato che il lancio del primo numero della nuova serie manga Land of the Lustrous avverrà anche con un jewel box contenente il primo volume ovviamente, una sovra coperta alternativa e un set di cartoline. La tiratura del jewel box sarà limitata.

Land of the Lustrous è firmata Haruko Ichikawa ed è una serie attualmente in corso di pubblicazione sulla rivista di seinen manga Afternoon edita da Kodansha; attualmente la serie si compone di 10 volumi.

Al momento non è stata fornita una data di uscita per il primo volume italiano.

Tra le novità a cui lavoriamo c’è Land of the Lustrous 1 di Haruko Ichikawa: non vi sorprenderà solo la luccicante jacket… Il primo volume sarà disponibile in libreria, fumetteria e negli store online con il Jewel Box in edizione limitata, una variant jacket e un set di cartoline… solo per la prima tiratura!

Eccovi la sinossi della serie e del primo volume:

Su un pianeta lontano, un popolo di “pietre preziose” dalle sembianze umane è preda del Popolo della Luna, che organizza delle vere e proprie battute di caccia per raccoglierle… e ridurle in gemme da ornamento.

In questa società dove saper combattere è tutto, Phos non desidera altro che diventare più forte, potersi difendere e guadagnare il rispetto dei propri compagni, che lo vedono ancora come un bambino. Ma quanti pezzi di sé potrà perdere per raggiungere il suo obiettivo?

Land of the Lustrous è stato anche adattato in una serie anime in 12 episodi uscita nel 2017; in Italia l’anime è disponibile in streaming gratuito su VVVVID.

