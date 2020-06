Lanterna Verde nei cieli australiani?

Nella notte fra domenica 14 e lunedì 15 i cieli dell’Australia occidentale sarebbe stati solcati da una imprecisata Lanterna Verde. È questa l’incredibile conclusione a cui sono giunti i fan australiani della DC.

Eccovi le suggestive immagini:

Mentre non è dato sapere se si trattasse di una Lanterna Verde o di un anello in cerca di un nuovo portatore per il Settore 2814, a rovinare la festa è arrivato Matt Woods dell’osservatorio di Perth che avrebbe tentato di spiegare il fenomeno collegandolo al magnesio di cui è composto lo strato esterno di una meteora che, a contatto, con l’atmosfera avrebbe iniziato a bruciare. Essendo ghiacciato all’arrivo infatti l’ingresso nell’atmosfera fa riscaldare e sciogliere lo strato esterno, la frizione causerebbe il caratteristico colore verde.

Per quanto dettagliata e scientificamente valida la spiegazione non potrà di certo distoglierci dal pensiero che in realtà sia andata più o meno così:

Dopo la sfortunata pellicola del 2011 e una serie animata in CGI, è in arrivo su HBO Max una serie TV dedicata al personaggio come reimmaginato da creato da John Broome e Gil Kane nel 1959 – cliccate QUI per tutti i dettagli.

Ricordiamo che pochi giorni Panini DC Italia ha lanciato il nuovo mensile spillato dedicato a Lanterna Verde con una copertina variant firmata da Francesco Mattina.

Dalla Mole Antonelliana Lanterna Verde veglia sulla città di Torino. La cover realizzata da Francesco Mattina rappresenta al massimo il nostro poliziotto intergalattico mentre, avvolto dalla luce verde, vola di fronte al monumento simbolo della città. La troverete disponibile in fumetteria e online su Lanterna Verde 1, a partire dal 4 giugno.

Infine ieri pomeriggio DC e Warner Bros. hanno annunciato DC FanDome una convention virtuale e completamente gratuita che si terrà il prossimo 22 agosto in cui sono stati confermati nuovi annunci riguardanti tutti gli angoli del Multiverso multimediale DC dai film alla serie TV passando per videogiochi ed ovviamente fumetti – cliccate QUI per tutti i dettagli.