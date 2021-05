Last Night in Soho, ecco il primo trailer del nuovo horror di Edgar Wright

Il mitico regista britannico Edgar Wright, noto per film cult come Scott Pilgrim vs The World, la “Trilogia del Cornetto” e Baby Driver, torna dietro alla macchina da presa con un nuovo progetto che promette scintille. Intitolato Last Night in Soho, si tratta di un horror psicologico ambientato in una psichedelica Londra.

La protagonista è Thomasin McKenzie (JoJo Rabbit), che veste i panni di una giovane ragazza appassionata di moda, fashion e design, catapultata misteriosamente negli anni ’60. Nella capitale inglese farà la conoscenza del suo idolo, una sfolgorante aspirante cantante di cui si innamorerà perdutamente.

Ma la Londra del film non è quella che sembra e il tempo sembra portare con sè terribili conseguenze. Di seguito potete visionare il primo trailer ufficiale pubblicato in data odierna:

Il trailer ufficiale di Last Night in Soho, nuovo film di Edgar Wright

Nel cast troviamo anche la lanciatissima Anya Taylor-Joy, vincitrice del Golden Globe per la sua performance nella serie Netflix La Regina degli Scacchi, e la star di Doctor Who Matt Smith, attualmente impegnato con le riprese del prequel di Game of Thrones.

L’uscita di Last Night in Soho nelle sale americane è fissata al 22 ottobre. A scrivere la sceneggiatura ci hanno pensato lo stesso Wright e Krysty Wilson-Cairns, autrice dello script di 1917, il war movie di Sam Mendes. Il regista ha scelto il titolo dopo essere stato ispirato dall’omonima canzone del gruppo pop Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich.

Nel film ci saranno anche Synnøve Karlsen, Michael Ajao, Terence Stamp, Rita Tushingham, Lisa McGrillis, James Phelps, Oliver Phelps, Margaret Nolan, Andrew Bicknell, Michael Jibson, Katrina Vasilieva e Kassius Nelson.

