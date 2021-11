L’Attacco dei Giganti: Cole Sprouse (Riverdale) indossa i panni di Eren Jaeger

La star di Riverdale, la cui quinta stagione debutterà il prossimo 20 gennaio e racconterà gli ultimi giorni di Archie, Betty, Veronica e Jughead come studenti alla Riverdale High, Cole Sprouse (Jughead Jones nella serie), ha recentemente mostrato, sul suo account Instagram, il suo cosplay di Eren Jaeger. Più precisamente l’attore ha indossato i panni di Eren ritornato umano dopo la sua trasformazione in gigante.

Cole Sprouse: il cosplay di Eren Jaeger

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shounen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è stato pubblicato mensilmente da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 capitoli e 34 volumi totali, pubblicati in Italia dalla Planet Manga (potete recuperare il manga su Amazon!)

Il successo della serie è innegabile e, a quanto pare, anche Cole Sprouse ne è rimasto affasciato tanto che ha deciso di emulare il look di Eren dopo la sua ritrasformazione in umano in un brillante cosplay che possiamo ammirare qui sotto:

Come ben sappiamo, dopo che Eren ritorna umano abbandonando la sua forma gigante, il suo viso è segnato da alcuni graffi rossi nel punto in cui la pelle era collegata al corpo del gigante. Non solo l’attore è stato bravissimo nel trucco, ma anche nell’acconciatura. Infatti, Eren negli ultimi episodi si presenta con capelli lunghi raccolti in una coda esattamente come Cole Sprouse ha fatto nel suo cosplay. Nella foto l’attore inserisce anche il grido di battaglia molto usato da Eren: tatakae, la parola giapponese che significa “lotta”.

Una curiosità: a quanto pare la star di Riverdale, nonostante questo bellissimo cosplay di Eren, voleva essere un altro personaggio di L’Attacco dei Giganti. Nel post di Instagram infatti, Cole Sprouse ha scritto: “Volevo essere Levi ma non sono 5’2” #tatakae“.

Chissà se con questo cosplay Cole Sprouse abbia voluto fare sapere che, se ci dovesse essere un nuovo film live-action de L’Attacco dei Giganti, sarebbe pronto a vestire i panni di Eren Jaeger.