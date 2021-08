L’Attacco dei Giganti: Eren senza maglietta diventa una action figure

I più grandi appassionati de L’Attacco dei Giganti, il manga realizzato e concluso da pochi mesi da Hajime Isayama, saranno sicuramente contenti di sapere che sino al 16 settembre 2021 sarà possibile prenotare qui online l’action figure che immortala la celebre scena del protagonista Eren Jaeger senza maglia.

Svelata all’interno del Capitolo 110 del manga e nella Stagione 4 della serie anime rispettiva, la celebre scena concretizza il punto di svolta del protagonista della storia in preparazione alla battaglia finale che condurrà ad un notevole cambiamento non solo alla sua persona, ma anche alla storia e, di conseguenza, al suo sconvolgente epilogo.

Eren senza maglietta diventa una action figure: data di uscita, prezzo e immagini

L’action figure, alta 19 centimetri, è parte della linea di collezione Good Smile’s Pop Up Parade e le spedizioni internazionali partiranno a dicembre 2021 al prezzo di 3,900 yen (circa € 30,00).

Possiamo guardare di seguito in questa gallery un’anteprima del pezzo da collezione che sicuramente farà gola agli appassionati, adesso orfani del manga concluso ad aprile 2021:

L’Attacco dei Giganti: il finale del manga in Italia

A proposito di finale, ricordiamo, che ad ottobre 2021 Planet Manga pubblicherà l’ultimo volume del manga, il numero 34. Cliccate qui per i dettagli che vi invitiamo a consultare per scoprire le edizioni da collezione del numero. Nel frattempo non perdetevi il più recente volume disponibile su Amazon sia in edizione regolare che variant.

Ancora, a gennaio 2022 esordirà in Giappone la seconda parte della stagione finale dell’anime con l’episodio numero 76 intitolato Danzai (Condanna). I dettagli qui nel nostro precedente articolo.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 33 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte esordirà a gennaio 2022.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

