Mikio Ikemoto, autore della parte grafica di Boruto: Naruto Next Generations, ha disegnato i protagonisti cresciuti, e la pubblicazione da parte del sito web ufficiale del franchise ideato alle porte degli anni 2000 da Masashi Kishimoto non è passata inosservata.

L’autore di Boruto: Naruto Next Generations disegna i protagonisti cresciuti

Non si tratta, infatti, di una semplice illustrazione omaggio da parte di Ikemoto dal momento che il sequel ufficiale del capolavoro di Naruto è diretto genuinamente verso gli eventi che vedranno gli stessi protagonisti da adolescenti. La serie inizia con Boruto e Kawaki, il primo il figlio di Naruto e il secondo il rivale del protagonista del sequel, sui volti di pietra degli Hokage in uno villaggio della Foglia distrutto e decimato. A partire da questo nefasto evento la serie quindi è tornata indietro cronologicamente per costruire una storyline affinché raggiunga il flashforward.

Negli ultimi capitoli del manga Mikio Ikemoto ha fatto un grande balzo in avanti verso quel destino futuro impossibile da modificare e ora il disegnatore ha confermato la progressione, per l’appunto, realizzando una nuova versione di Boruto e Kawaki cresciuti. Ecco di seguito l’illustrazione di cui parliamo:

Boruto e Kawaki cresciuti da Mikio Ikemoto

La stessa illustrazione sarà il premio in palio per un concorso per gli appassionati i quali dovranno spedire un’illustrazione con un ninja originale. Il vincitore si aggiudicherà il premio in versione colorata e autografata da Ikemoto.

Ricordiamo le future novità del franchise di Naruto e Boruto: adattamento anime di Boruto: Naruto Next Generations tornerà ad adattare gli eventi del manga a partire dall’appena cominciato mese di febbraio e, in occasione dei 20 anni dell’adattamento anime di Naruto, è stato indetto il primo sondaggio internazionale di popolarità dei personaggi cui vincitore riceverà un manga realizzato da Masashi Kishimoto stesso.

Boruto – Naruto Next Generations: il manga e l’anime

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi sino al Capitolo 51 (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”). Masashi Kishimoto ha ricoperto il ruolo di supervisore sino al Capitolo 51 divenendo sceneggiatore dal Capitolo 52.

L’opera si pone come seguito al manga NARUTO. Attualmente sono stati pubblicati 77 capitoli, e i primi 75 sono raccolti in 19 volumi. In Italia il manga è edito da Planet Manga con i primi 18 numeri (recuperate qui il 18° su Amazon se foste intenzionati a comprarlo).