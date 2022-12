In occasione del panel di Naruto/Boruto al Jump Festa ’23 apprendiamo quando l’anime di Boruto, ispirato al manga omonimo scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto nonchè spin-off sequel del best-seller di Naruto, tornerà ad adattare il manga.

Ecco quando l’anime di Boruto tornerà ad adattare il manga e non solo

In onda ogni domenica e prodotto dallo studio di animazione Pierrot, l’anime di Boruto tornerà ad adattare il manga con l’arco narrativo di Code a febbraio 2023. E’ stata rivelata una prima key visual dedicata all’adattamento realizzata dall’attuale regista dell’anime, Masayuki Kouda:

La key visual dell'adattamento dell'arco narrativo di Code (in alto a sinistra)

L’ultimo episodio ispirato al manga è stato trasmesso ad ottobre 2021.

Ma non finita qui dal momento che prima dell’adattamento dell’arco narrativo di Code, quindi a gennaio 2023, vi sarà la trasposizione della light novel (attualmente è in corso anche la versione manga disponibile con un nuovo capitolo ogni 15 giorni) di Naruto: Sasuke Retsuden: Uchiha no Matsuei to Tenkyu no Hoshizuku (Naruto: L’Impresa Eroica di Sasuke: I Coniugi Uchiha e il Firmamento Stellare), scritto da Jun Esaka. Il manga è realizzato da Shingo Kimura.

Ecco di seguito una key visual dell’adattamento anime della storia di Sasuke e una sinossi:

Sasuke Uchiha per l'adattamento anime di Sasuke Retsuden

Sasuke è in missione all’Istituto di Ricerca Astronomica del Regno di Redaku, un luogo molto distante dal Paese del Fuoco. Insieme a Sakura avvia un’indagine sotto copertura alla ricerca di una cura per Naruto, affetto da una malattia sconosciuta.

L’anime è disponibile per la visione in contemporanea col Giappone su Crunchyroll sottotitolato in italiano.

Boruto – Naruto Next Generations: il manga e l’anime

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi sino al Capitolo 51 (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”).

Masashi Kishimoto ha ricoperto il ruolo di supervisore sino al Capitolo 51 divenendo sceneggiatore dal Capitolo 52.

L’opera si pone come seguito al manga NARUTO. Attualmente sono stati pubblicati 75 capitoli, e i primi 71 sono raccolti in 18 volumi. In Italia il manga è edito da Planet Manga con i primi 17 numeri (recuperate qui il 17° su Amazon se foste intenzionati a comprarlo).