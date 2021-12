Le gif sono ormai entrate a far parte della vita di tutti i giorni di ognuno di noi. Nel corso di una qualche conversazione online, sia che questa si tenga sui social network, oppure in una qualsiasi chat su una app di messaggistica, difficilmente non salterà fuori almeno una gif che, al pari degli emoticons, sono diventate un vero e proprio mezzo per esprimere pareri, stati d’animo, frustrazioni, sorpresa o quant’altro.

Le Gif più in voga nel 2021 secondo Giphy

Le gif, acronimo di Graphics Interchange Format, ovvero Formato di Interscambio Grafico, sono delle immagini animate in bitmap che possono essere ormai venire anche facilmente create, e successivamente condivise, dagli stessi utenti. Proprio per questa loro versatilità e facilità di creazione, sono entrate a pieno titolo nella comunicazione quotidiana tra le persone.

Giphy, un famoso sito che funge da aggregatore per questo tipo di immagini, ogni anno stila una sorta di “classifica” delle gif più utilizzate nel corso degli ultimi dodici mesi, andando così a restituirci una sorta di “fotografia”, delle tendenze, degli umori e dei vari fenomeni virali, che hanno influenzato le varie community in rete nel corso dell’ultimo anno.

Un anno di gif

Tra le gif che più hanno caratterizzato questo 2021, troviamo subito “Baby Yoda che festeggia”, utilizzata ovviamente per comunicare soprattutto gioia e allegria. Grogu, il tenero “Baby Yoda” di The Mandalorian, è un personaggio talmente adorabile che difficilmente poteva essere escluso da questo elenco.

Dopo Grogu, troviamo nell’elenco delle gif più in voga dell’anno anche un altro personaggio proveniente da una serie tv, ovvero Daphne di Bridgerton, lo show Netflix che è stato riconfermato per almeno quattro stagioni, impegnata in una imbarazzata risata.

Proseguendo con la classifica, troviamo quello che è ormai diventato una sorta di evergreen delle gif, ovvero l’ammiccante occhiolino di Agatha, dalla serie WandaVision, talmente eloquente da poter essere utilizzato in una miriade di occasioni.

Ancora più in alto, troviamo un altro vero e proprio classico, ovvero “Sad Pikachu”. L’espressione affranta del mostriciattolo portabandiera del franchise di Pokémon lascia davvero pochi dubbi sui suoi ipotetici utilizzi.

Mai comunque quanto la gif più utilizzata del 2021, ovvero quella con la faccia super annoiata di Stanley Hudson di The Office (link Amazon).

L’espressione del personaggio della nota serie tv è, anche questa volta, più che eloquente. Anche questo che sta per finire, è stato di sicuro un anno difficile e pieno di incertezza, non stupisce quindi che, a farla da padrona tra le gif più utilizzate, ce ne sia una che incarna noia, pessimismo e fastidio in una sola e semplice espressione!