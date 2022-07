Sono state diffuse le novità Netflix di agosto 2022. Da segnalare The Sandman, la terza ed ultima stagione di Lock & Key e il film originale Day Shift – A Caccia di Vampiri. In attesa di queste novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

Le novità Netflix di agosto 2022

Midsommar – Il villaggio dei dannati – 1 agosto

I morti non muoiono – 2 agosto

Clusterf**k: Woodstock ’99 – 3 agosto

Woodstock ’99 avrebbe dovuto celebrare la pace, l’amore e la grande musica diventando l’emblema del millennio. Il festival è invece degenerato nel caos più assoluto tra incendi, rivolte e distruzione. Questa docuserie include rari filmati degli addetti ai lavori e interviste a un eccezionale elenco di testimoni oculari, tra cui membri dello staff del festival, artisti e partecipanti, ed esplora il dietro le quinte dell’evento per rivelare l’egocentrismo, l’avidità e la musica che hanno alimentato tre giorni di totale scompiglio.

Kakegurui Twin Stagione 1 – 4 agosto

Un anno prima del trasferimento della bella Yumeko Jabami dai capelli corvini nella sua scuola, una ragazza di origini modeste di nome Mary Saotome si iscrive come studentessa modello all’Accademia privata Hyakkao, frequentata da molte ragazze provenienti dalle alte sfere della politica e della finanza. Ma la scuola è controllata da un rigido sistema gerarchico determinato dal gioco d’azzardo. Qui i risultati accademici e le doti atletiche non hanno alcun peso… quello che conta di più è l’abilità nel gioco d’azzardo. Le studentesse che si indebitano a causa del gioco devono affrontare la vita scolastica come “animali domestici”. Riuscirà Mary Saotome a creare un futuro per se stessa in questa accademia in cui il gioco d’azzardo regna sovrano?

Robo-fratelli super giganti Stagione 1 – 4 agosto

Quando smettono di litigare la battaglia ha inizio! I fratelli robot Shiny e Thunder e la loro inventrice devono difendere la Terra dall’attacco dei mostri spaziali.

La stagione dei matrimoni – 4 agosto

Dopo aver rotto il fidanzamento, aver abbandonato una carriera di successo in banca ed essersi trasferita nel New Jersey per ricominciare da capo, Asha (Pallavi Sharda) si sente rinata. Sua madre invece pensa che la figlia maggiore si perderà una vita felice se non smette di pensare al suo nuovo lavoro in una startup per impegnarsi invece a trovare marito. Prendendo in mano la situazione, la donna le crea un profilo su un sito di appuntamenti per trovarle l’anima gemella. Entra in scena Ravi (Suraj Sharma), o piuttosto i genitori di Ravi, che hanno la stessa idea per il figlio. Il primo appuntamento tra i titubanti Asha e Ravi è un fiasco e i due scoprono di essere al momento in fasi molto diverse delle loro vite. Dopo essersi resa conto che la madre non accenna a mollare, Asha propone a Ravi un piano che potrebbe essere vantaggioso per entrambi: fare finta di uscire insieme per sopravvivere all’imminente stagione dei matrimoni. Dopo innumerevoli inviti, balli e abiti nell’arco di tre mesi, Asha e Ravi pian piano si accorgono di avere molto più in comune di quanto pensassero. Forse i loro genitori avevano ragione dopo tutto…

Tamara Falcó: Vita da marchesa Stagione 1 – 4 agosto

The Sandman Stagione 1 – 5 agosto

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Carter – 5 agosto

A due mesi dall’inizio di una pandemia mortale che ha avuto origine nella zona demilitarizzata e che ha devastato Stati Uniti e Corea del Nord, “Carter” si risveglia senza alcuna memoria del passato. Nella sua testa c’è un misterioso dispositivo e in bocca ha un ordigno letale. Una strana voce che sente solo lui gli dice cosa fare. La bomba può scoppiare da un momento all’altro, a meno che non riesca a salvare la bambina che è l’unico antidoto al virus, ma per riuscirci dovrà vedersela con la CIA e con i golpisti nordcoreani.

Il destino delle Tartarughe Ninja: Il film – 5 agosto

Sulla scia della popolare serie di Nickelodeon, Raffaello, Michelangelo, Leonardo e Donatello tornano all’azione e riprendono le loro bravate adolescenziali in questa avventura commedia che alza la posta come mai prima. Le tartarughe sono messe alla prova quando una misteriosa figura di nome Casey Jones arriva dal futuro per mettere in guardia i fratelli mutanti dall’imminente invasione da parte della forza aliena più pericolosa della galassia: i Krang! Riusciranno i quattro a realizzare il loro destino da eroi oppure saranno sopraffatti dalle loro debolezze giovanili? Questa storia delle Tartarughe ninja è la più avventurosa, emozionante ed epica che sia stata mai raccontata.

Ho ucciso mio padre Stagione 1 – 9 agosto

Ho ucciso mio padre è una docuserie inedita che racconta l’incredibile storia vera della famiglia Templet. Anthony Templet ha sparato al padre e non l’ha mai negato. Ma il motivo per cui l’ha fatto è una domanda con profonde implicazioni che vanno ben oltre la famiglia. Questa docuserie di tre episodi ripercorre gli eventi del 3 giugno 2019, analizzando le conseguenze mentali ed emotive sulla psiche di Anthony.

Locke & Key Stagione 3 – 10 agosto

La famiglia Locke svela altre magie a Key House, mentre più pericolosa che mai incombe su Matheson una nuova minaccia che ha preso di mira le chiavi. Ideata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (The Haunting of Hill House), Locke & Key è una storia di formazione tinta di giallo sui temi dell’amore, della perdita delle persone care e degli incrollabili legami familiari. Questa serie su Netflix è l’adattamento per la televisione della raccolta bestseller di fumetti realizzata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez per IDW Entertainment.

Instant Dream Home – Case da trasformare Stagione 1 – 10 agosto

Presentata da Danielle Brooks, Instant Dream Home – Case da trasformare è una serie che fonde la ristrutturazione di case alle dinamiche di film di rapine! Un gruppo di famiglie si prepara a una sorpresa epocale, che vedrà la propria casa radicalmente trasformata dalle stalle alle stelle… in un giorno solo!

Indian Matchmaking Stagione 2 – 10 agosto

Il lavoro della principale mediatrice matrimoniale di Mumbai non finisce mai! Sima Taparia torna con otto nuovi episodi di un’ora ciascuno per la seconda stagione di Indian Matchmaking, in cui assiste millennial in tutto il mondo nel trovare l’anima gemella. In questa stagione, Sima gestirà molte più aspettative da parte di vecchi e nuovi clienti, tra cui chignon maschili, una dieta semi vegetariana senza latticini o uova e una passione condivisa per il fast food. Attingendo alla propria esperienza pluridecennale, a una profonda intuizione e a metodi tradizionali, Sima cerca di aiutare alcuni fortunati single a realizzare il proprio destino!

Los ladrones: l’ultima grande rapina – 10 agosto

Non ho mai… Stagione 3 – 12 agosto

Nella terza stagione della commedia di formazione “Non ho mai…”, la teenager americana di origini indiane Devi (Maitreyi Ramakrishnan) continua ad affrontare le pressioni quotidiane del liceo, i drammi in casa e scopre anche nuovi amori. La serie è ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling, con Lang Fisher nelle vesti di produttrice esecutiva, showrunner e sceneggiatrice. La produzione esecutiva del progetto di Universal Television è affidata inoltre a Howard Klein e David Miner di 3 Arts Entertainment.

A Model Family Stagione 1 – 12 agosto

In questo thriller crime, Dong-ha è un capofamiglia a un passo dal divorzio e sull’orlo della bancarotta che trova per caso i soldi di un morto e si ritrova immischiato con un’organizzazione criminale.

Day Shift – A caccia di vampiri – 12 agosto

Jamie Foxx interpreta un padre che lavora sodo per offrire una vita decente alla figlia intelligente e vivace, ma il suo modesto lavoro di pulizia di piscine è una copertura per la vera fonte di reddito: stanare e uccidere vampiri per un gruppo internazionale di cacciatori di vampiri.

13: Il musical – 12 agosto

Dopo il divorzio dei genitori, Evan Goldman (Eli Golden) si trasferisce da New York a una cittadina in Indiana. Con l’avvicinarsi del suo tredicesimo compleanno, dovrà misurarsi con le complesse relazioni sociali nella nuova scuola e conquistare nuovi amici trasformando il suo bar mitzvah nella festa più bella di sempre.

Deepa & Anoop Stagione 1 – 15 agosto

Una solare bimba indiana e il suo elefante animano con musica, allegria e bravate l’hotel Mango Manor di proprietà della famiglia.

Untold: La fidanzata inesistente Stagione 2 – 16 agosto

La serie acclamata dalla critica torna con UNTOLD Volume 2, una docuserie di quattro episodi che ancora una volta presenta una prospettiva inedita su epici eventi del mondo dello sport. Dal football americano al basket, passando per lo streetball e la vela, queste sono storie completamente inedite. Al suo debutto settimanale, ogni nuovo episodio parte da un momento cruciale per poi approfondire gli eventi andando oltre i titoli in prima pagina, come raccontano i testimoni diretti che rivelano la risolutezza, la resilienza, le delusioni, i trionfi, la violenza, la comicità e il pathos che trascendono lo sforzo fisico. Che si tratti della storia inedita della relazione online della star del football americano Manti Te’o, dell’arbitro coinvolto nello scandalo delle scommesse nell’NBA, della scalata al successo di un’improbabile società che ha trasformato lo streetball in un fenomeno globale o della sorprendente sconfitta degli Stati Uniti da parte dell’Australia nella Coppa America, UNTOLD esplora la passione e la caparbietà necessarie per diventare campioni e mostra come i trionfi possano essere annullati fuori dalle competizioni. Gli episodi sono diretti da Chapman Way, Maclain Way, Ryan Duffy, Tony Vainuku, Kevin Wilson Jr. e David Terry Fine.

Royalteen – L’erede – 17 agosto

Royalteen è una storia d’amore che parla di accettazione dei propri errori e delle proprie paure, oltre che del potere di Internet. Quando il principe Karl Johan (Mathias Storhøi), Kalle per gli amici, e la nuova arrivata Lena (Ines Høysæter Asserson) capiscono di provare un sentimento che va oltre l’amicizia, Lena è combattuta tra felicità e scetticismo. Il principe delle feste Kalle è spesso sulle pagine dei tabloid e dei siti di gossip, come quello gestito dalla stessa Lena prima di essere scoperta. Lena sa quali difficoltà potrebbe comportare una relazione con il futuro re e non ha mai raccontato a nessuno, neppure a Kalle, il suo segreto più grande: quello che l’ha costretta a trasferirsi dalla sua città natale.

Linee parallele – 17 agosto

Alla vigilia della laurea, la vita della ventenne Natalie [Lili Reinhart] si divide in due realtà parallele: nella prima la ragazza rimane incinta e resta nella sua città natale, nell’altra si trasferisce a Los Angeles. In entrambe le situazioni, Natalie prova amori appassionati, insegue una carriera da sogno come artista e riscopre se stessa. LINEE PARALLELE è diretto da Wanuri Kahiu e interpretato da Danny Ramirez, David Corenswet, Aisha Dee, Andrea Savage, Luke Wilson e Nia Long.

Chi scherza col fuoco Stagione 1 – 17 agosto

He-Man and the Masters of the Universe Stagione 3 – 18 agosto 2022

Su Eternia, il primo pianeta della creazione, si fa avanti un demonico tiranno: Skeletor! Con armate delle tenebre ai suoi ordini, Skeletor si mette in marcia, determinato a conquistare i regni di Eternia e il suo principale obiettivo: il Castello di Grayskull. Si dice che l’antica fortezza misteriosa contenga il più grande potere dell’universo. Toccherà a He-Man e alla sua audace squadra di eroi in erba fermare Skeletor e riportare la pace. I guerrieri di entrambe le parti dispongono di Armi del Potere incantate, che li trasformano nei Dominatori dei Poteri primordiali dell’Universo. La lotta tra Dominatore e Dominatore oscuro, He-Man contro Skeletor, è combattuta per il controllo di Eternia, del Castello di Grayskull e del destino di tutti noi. Alla fine chi diventerà il DOMINATORE DELL’UNIVERSO?

Echoes Stagione 1 – 19 agosto

Echoes è una serie thriller con sfumature gialle su Leni e Gina, due gemelle identiche che condividono un pericoloso segreto. Lo scambio di ruolo iniziato di nascosto da bambine le ha portate a condurre una doppia vita da adulte: le sorelle condividono due case, due mariti e un bambino, ma il loro mondo perfettamente coreografato sprofonda nel caos quando una delle due scompare.

Kleo Stagione 1 – 19 agosto 2022

È il 1987. Dopo essersi sbarazzata di un imprenditore di Berlino Ovest per conto di un agente segreto della Stasi, la superspia della Germania Est Kleo è arrestata, denunciata dalla Stasi e persino tradita dal nonno. Rilasciata dopo due anni di prigione e la caduta del muro di Berlino, capisce presto che il complotto contro di lei è più intricato di quanto pensasse e che un’inquietante valigia rossa è al centro di tutto. Così Kleo parte per un viaggio alla ricerca di vendetta che la porta tra la Berlino anarchica e i club improvvisati di musica elettronica, fino alle fincas maiorchine e al deserto cileno di Atacama. Nel frattempo il poliziotto berlinese Sven le sta alle calcagna, deciso a risolvere il caso del secolo.

Chad and JT Go Deep Stagione 1 – 23 agosto

Con il loro approccio positivo, Chad Kroeger e JT Parr portano l’attivismo nelle strade del Sud della California per sensibilizzare il pubblico su questioni importanti. Ma quando restano vittime della “cancel culture” per una delle loro cause, i due usano il loro impegno per riottenere il rispetto e la fiducia della comunità.

Untold: Ascesa e declino di AND1 – 23 agosto

Nato dai campi da gioco di quartiere di New York, “AND1 Mixtape Tour” ha portato lo streetball alle masse, sfidando le convenzioni e radunando una squadra di disadattati del basket. “Ascesa e declino di AND1” ricostruisce il viaggio di tre giovani amici accomunati dal sogno di far conoscere meglio il gioco che amano, di come si sono legati alla forma d’arte underground dello streetball e hanno finito per stravolgere il settore miliardario della pallacanestro. I co-fondatori di AND1, insieme alle leggende dello streetball The Professor, Hot Sauce, Skip 2 My Lou, The Main Event, Shane the Dribbling Machine e altri ancora, riflettono sulla loro esperienza e sul percorso del marchio.

Lost Ollie Stagione 1 – 24 agosto

Lost Ollie narra l’epica avventura di un giocattolo smarrito che affronta con coraggio le mille insidie dell’infanzia, girando in lungo e in largo per la campagna per ritrovare il bambino che lo ha perduto e la storia di un bambino che ha perso ben più del suo migliore amico. Questo racconto commovente fa leva sui ricordi dell’infanzia, richiamando alla mente quegli incontri speciali di molto tempo fa che hanno cambiato per sempre la nostra vita.

Mo Stagione 1 – 24 agosto

Mo Najjar deve giostrarsi tra due culture, tre lingue e un mucchio di sciocchezze come rifugiato palestinese a un passo dall’asilo politico per ottenere la cittadinanza americana. La sua famiglia composta dalla madre tenace e spirituale, dalla sorella e dal fratello maggiore, fugge verso Houston, in Texas. Ridendo per superare il dolore, Mo impara ad adattarsi alla sua nuova realtà… anche se il percorso della vita non è privo di ostacoli.

Selling The OC Stagione 1 – 24 agosto

Alcuni agenti immobiliari si affrontano per dimostrare le proprie abilità all’interno del secondo ufficio del Gruppo Oppenheim sulla costa della contea di Orange. Riusciranno a resistere all’intensa pressione?

Seoul Vibe – L’ultimo inseguimento – 26 agosto

Sono i giorni che precedono l’apertura delle Olimpiadi estive del 1988 a Seul: l’entusiasmo è alle stelle, la moda è old school, la musica è romantica e le gare sono le migliori del mondo. I piloti del Supreme Team di Sanggye-dong ricevono un’offerta che non possono rifiutare e si ritrovano coinvolti in un’indagine di alto profilo incentrata su fondi neri.

Me Time – Un weekend tutto per me – 26 agosto

In assenza della moglie e dei figli, un padre casalingo può finalmente dedicarsi a se stesso per la prima volta dopo tanti anni. Ritrova così il miglior amico di un tempo per un weekend di follia che rischia di sconvolgergli la vita.

I AM A KILLER Stagione 3 – 30 agosto

L’acclamata docuserie I Am A Killer torna per la terza stagione ad analizzare i casi di prigionieri condannati per omicidio, in attesa della pena capitale o destinati a trascorrere il resto della vita dietro le sbarre. Ogni episodio approfondisce i crimini in questione attraverso interviste intime e schiette agli uomini e alle donne che li hanno commessi. Pubblici ministeri, avvocati difensori, inquirenti, amici e parenti delle vittime e dei condannati offrono il loro punto di vista sui tragici eventi e sulle figure coinvolte. Emergono nuovi fatti, si scoprono moventi precedentemente nascosti, si rivelano rari scorci di umanità e si svelano strane storture del sistema legale degli Stati Uniti. In alcuni casi le persone vicine alle vittime sono disposte a perdonare, in altri pretendono che i responsabili siano puniti. Testimonianze in prima persona, riprese all’interno del sistema carcerario e contributi d’eccezione offrono una visione senza precedenti della mente e delle motivazioni degli assassini.

Untold: Operation Flagrant Foul – 30 agosto