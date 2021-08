Sono state diffuse le novità Netflix di settembre 2021 disponibili già da domani sulla piattaforma streaming. Da segnalare Q-Force, La casa di carta 5 – Volume 1, Lucifer Stagione 6, Schumacher, Kuroko’s Basketball Stagione 3.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo! In attesa di questa novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Eccovi il calendario completo:

Mentre eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

Le novità Netflix di settembre 2021

01 settembre

Piccole Donne

Chicago Med

Turning Point: l’11 settembre e la guerra al terrorismo

Gli attentati dell’11 settembre 2001 hanno modificato il mondo in una maniera che è diventata comprensibile solo dopo decenni. Vent’anni più tardi, in seguito alla guerra più lunga della storia statunitense e al ritorno dei Talebani al comando dell’Afghanistan, TURNING POINT: L’11 SETTEMBRE E LA GUERRA AL TERRORISMO fornisce una risposta a diverse domande. Chi e perché ha attaccato gli USA? Quale debacle nei servizi di intelligence lo ha permesso? Come hanno portato a questa situazione le decisioni di alto livello di tre amministrazioni nel corso della guerra al terrorismo? La serie presenta un’ampia gamma di interviste, tra cui quelle a ufficiali di diverse presidenze USA, ex agenti della CIA e veterani dell’esercito USA, ma anche a soldati dell’esercito nazionale dell’Afghanistan, comandanti dei Talebani, membri del governo di Kabul, signori della guerra e cittadini afghani. Molte di queste persone non avevano mai parlato davanti a una telecamera prima d’ora. Inoltre raccoglie la voce di chi è sopravvissuto agli attentati. Questa docuserie in cinque parti è la cronaca fondamentale e illuminante degli attacchi dell’11 settembre e di come questi eventi hanno cambiato il corso della storia.

Mangia, prega, ama

Kuroko’s Basketball Stagione 3

Vita da cowboy

Dale Brisby usa le sue abilità nei social network e nei rodeo per mantenere viva la tradizione dei cowboy e ora insegna al mondo intero come si fa.

02 settembre

Afterlife of the Party

Una giovane amante della mondanità (Victoria Justice) finisce per essere protagonista del fiasco più clamoroso della sua vita: morire proprio nella settimana del suo compleanno. Con grande sorpresa, scopre di avere un’altra possibilità per rimediare agli errori commessi sulla Terra, riavvicinarsi ai propri cari, ma soprattutto dimostrare di meritare un posto nella grande… “sala VIP” dei cieli.

Q-Force

Steve Maryweather alias Agente Mary è il ragazzo prodigio dell’American Intelligence Agency (AIA) finché non dichiara pubblicamente di essere gay. Non potendo licenziarlo, l’Agenzia lo manda a West Hollywood sperando che scompaia nel nulla. Per tutta risposta, l’agente mette insieme una squadra di geni incompresi LGBTQ+, composta dall’esperta meccanica Deb, dal maestro dei travestimenti drag Twink e dalla hacker Stat: insieme saranno la Q-Force. Dopo aver atteso la prima missione ufficiale da parte dell’AIA per dieci anni, Mary vuole assolutamente dimostrare quanto vale all’Agenzia che gli ha voltato le spalle e decide di infrangere le regole con la Q-Force. Dopo aver trovato un caso e averlo risolto a modo proprio, la squadra ottiene la pur riluttante approvazione dell’AIA e i suoi membri sono ufficialmente promossi ad agenti segreti attivi sul campo. Ma la promozione è concessa a una condizione non da poco: dovranno accettare l’ingresso nella Q-Force dell’agente Buck, un eterosessuale.

03 settembre

La casa di carta 5 – Volume 1

La banda è trincerata nella Banca di Spagna da oltre cento ore. Lisbona è salva, ma dopo aver subito una grande perdita le cose si complicano notevolmente. Il Professore è stato catturato da Sierra e per la prima volta non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che la situazione non possa peggiorare, arriva un nemico ancora più potente: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina diventerà una guerra. La quinta parte della serie leggendaria uscirà in due volumi: il 3 settembre e il 3 dicembre 2021.

Leggete la nostra recensione in anteprima dei primi due episodi e acquistate su Amazon il Funko POP! del Professore.

07 settembre

On the Verge – Al limite

ON THE VERGE – AL LIMITE è una serie commedia di 12 episodi di 30 minuti ciascuno con la coinvolgente sceneggiatura di Julie Delpy (2 GIORNI A PARIGI, PRIMA DELL’ALBA) e racconta la vita nella folle Los Angeles di quattro donne AL LIMITE.

Untold: Fish vs Federer

La breve avventura tennistica di Mardy Fish inizia con gli allenamenti da adolescente alla famosa Saddlebrook Academy, la sua amicizia e costante rivalità con il compagno Andy Roddick e la sua incapacità di conquistare il successo come i suoi predecessori, le leggende del tennis americano degli anni ’80 e ’90: John McEnroe, Pete Sampras e Andre Agassi. Nel 2010, al massimo della sua forma fisica, Fish si afferma nell’ATP tour grazie al suo incredibile talento, scalando le vette delle finali del World Tour nel 2011 in qualità di miglior testa di serie americana. Nonostante poco dopo la sua salute mentale cominci a vacillare, il tennista decide di stringere i denti in occasione dei quarti di finale contro Roger Federer agli US Open del 2012. Ma il terrore e l’angoscia peggiorano finché non crolla tutto. Fish abbandona la partita e in seguito gli viene diagnosticato un grave disturbo d’ansia. Si ritira dallo sport quando è al primo posto nella classifica dei giocatori di tennis in America e negli anni successivi scompare praticamente dalla vita pubblica, passando diversi mesi chiuso in casa. Dopo aver ottenuto le cure del caso, riuscirà ad affrontare il suo trauma e a parlare in pubblico delle sue difficoltà per cercare di eliminare lo stigma dell’ansia, fornendo ad altri atleti un modello da seguire per la salvaguardia della propria salute mentale. Divenuto nel frattempo allenatore del team USA della Coppa Davis, Fish definisce la sua ansia: “Una lotta giornaliera, che però vinco ogni giorno”.

08 settembre

The Circle: USA Stagione 3

Vinterviken

Vinterviken è ambientato a Stoccolma nel 2021 e narra la storia d’amore tra Elisabeth e John-John. Nonostante i due giovani siano cresciuti nella stessa città, sono separati da un profondo divario economico, sociale e culturale… finché un giorno si ritrovano nella stessa classe al liceo.

09 settembre

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali

Per tre importantissimi anni, Muhammad Ali e Malcolm X hanno dato vita a una fratellanza che non solo li trasformerà, ma cambierà il mondo. Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali racconta la storia straordinaria che si cela dietro l’amicizia e l’irrecuperabile distacco di due tra le figure più leggendarie del XX secolo. In pochi comprendono il legame che li ha uniti. In questo nuovo documentario prodotto da Kenya Barris, il regista Marcus A. Clarke offre una prospettiva inedita utilizzando testimonianze di persone informate sui fatti e filmati inediti per raccontare un’amicizia terribilmente complessa, ripercorrendo l’ascesa simbiotica e quasi simultanea del campione olimpico carismatico e schietto che ha affascinato una nazione intera e dell’ex detenuto trasformatosi in rivoluzionario intellettuale che ha lottato contro l’oppressione. Mostrando interviste con persone vicine alle due leggende, come la figlia di Malcolm X, Ilyasah Shabazz, il fratello di Ali, Rahman, e le sue due figlie Maryum e Hana, nonché personalità della cultura del calibro di Cornel West e Al Sharpton, il film getta nuova luce sull’incontro, sul legame e sul definitivo allontanamento tra i due a causa del loro disaccordo sulla leadership della Nation of Islam. Ispirato al libro “Blood Brothers” di Randy Roberts e Johnny Smith, il film è diretto da Marcus A. Clarke (Unsolved Mysteries, Rapture) e prodotto da Kenya Barris e Jason Perez, con Erynn Sampson, Jonathan Chinn, Simon Chinn, Simon George e Marcus A. Clarke come produttori esecutivi.

10 settembre

Lucifer Stagione 6

La stagione finale di Lucifer è arrivata. Questa volta per davvero. Il diavolo è diventato Dio… o quasi. Perché è così titubante? Cosa farà per salvare un mondo senza Dio che comincia a prendere una brutta piega? Saluta Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan insieme a noi. E non dimenticare i fazzoletti.

Kate

Meticolosa e straordinariamente abile, Kate è l’archetipo dell’assassina perfetta all’apice della carriera. Dopo aver fallito clamorosamente un incarico per eliminare un membro della yakuza a Tokyo, scopre però di essere stata avvelenata, ritrovandosi con meno di 24 ore per vendicarsi di chi l’ha condannata a una morte crudelmente lenta. Mentre il suo corpo perde rapidamente colpi, Kate crea un legame inaspettato con una ragazzina, figlia di una delle sue precedenti vittime. Kate è un film con Mary Elizabeth Winstead, Miku Martineau e Woody Harrelson, con la regia di Cedric Nicolas-Troyan, e racconta il furore con cui una killer alla fine dei suoi giorni porta a compimento un’ultima missione che ha affidato a se stessa.

Prey

Per festeggiare l’addio al celibato, Roman va a fare una camminata nella natura insieme al fratello Albert e ai loro amici. Sentendo degli spari nelle vicinanze, pensano inizialmente si tratti di cacciatori nel bosco, ma presto si rendono conto di essere diventati preda di un misterioso nemico armato di fucile, in una disperata lotta alla sopravvivenza. Metal Shop Masters – Sfide a ferro e fuoco

Scoppiano le scintille e sale la tensione: “Metal Shop Masters – Sfide a ferro e fuoco” è una competizione agguerrita e incandescente tra sette leggendari saldatori americani. In sei episodi presentati da Jo Koy, questi maestri e maestre della lavorazione dei metalli lottano contro il tempo per creare pezzi unici e complessi come incredibili griglie e veicoli futuristici, che vengono giudicati sul piano funzionale ed estetico. Tra pressione, calore e frenesia operativa, alla fine solo una persona riuscirà a forgiarsi la strada per la vittoria e il titolo di Metal shop master.

10 settembre

Pokémon Detective Pikachu

14 settembre

Scuola di sopravvivenza: Sfida al gelo

Bear Grylls torna con un altro entusiasmante film interattivo per tutta la famiglia. Dopo essersi schiantato in aereo tra le montagne ricoperte dal ghiaccio, Bear perde la memoria e affronta enormi pareti di roccia, tunnel bui e freddi e inquietanti animali selvatici, nel tentativo di salvare se stesso e il pilota dalle proibitive condizioni invernali. È nei guai e ha bisogno del tuo aiuto per ritrovare il suo amico e allontanarsi dal pericolo.

Le case vacanza più incredibili del mondo

15 settembre

Schumacher

Forte del totale sostegno della famiglia del famoso pilota, SCHUMACHER mostra rare interviste e immagini di repertorio precedentemente inedite per fornire un ritratto critico, ma molto emozionante del sette volte campione del mondo. Il documentario esplora le numerose sfaccettature che costituiscono e definiscono questo atleta complesso e che l’hanno accompagnato nella sua fulminea ascesa in uno sport tanto impegnativo quanto pericoloso come l’automobilismo, seguito da milioni di appassionati in tutto il mondo. La forza di volontà e la lotta trionfale contro ogni avversità hanno portato Michael Schumacher al centro dell’attenzione internazionale. Il suo percorso iridato ha scatenato l’immaginazione di milioni di persone, ma non è stato solo l’automobilismo a contribuire al successo di quest’uomo estremamente riservato. C’è molto altro e non solo lo spirito competitivo e l’aspirazione alla perfezione che delineano la sua personalità: dubbi e incertezze completano il ritratto di un uomo sensibile e riflessivo. Al centro della storia di Michael ci sono i suoi genitori, i figli e Corinna Schumacher, amore dell’infanzia e donna della vita. Ora sono pronti a raccontarla…

Too Hot to Handle: America Latina

Un gruppo di attraenti single dall’America Latina e dalla Spagna si riuniscono in un angolo di paradiso tropicale per quella che assaporano già come l’estate più esotica ed erotica della loro vita… ma c’è una sorpresa. Se vogliono vincere il premio di 100.000 dollari, questi giovani con la fobia delle relazioni a lungo termine e amanti degli incontri casuali dovranno rinunciare alle effusioni sessuali per l’intera durata della loro permanenza. I baci, le carezze spinte e l’autoerotismo non sono autorizzati. Ogni volta che le regole vengono infrante il montepremi scende. Riusciranno questi single seriali a stabilire legami sentimentali più profondi? O sarà troppo difficile resistere alle tentazioni?

Nailed It! Stagione 6

La serie candidata agli Emmy torna ancora una volta! In questa stagione i pasticcieri affrontano dolci paranormali, omaggiano la storia dei neri e cercano di ricreare capolavori di cioccolato ispirati al nostro Jacques Torres, tutto per un montepremi di diecimila dollari. In parte è una competizione, in parte una tragedia gastronomica… da cui è impossibile distogliere lo sguardo!

16 settembre

Final Space Stagione 3

17 settembre

Sex Education Stagione 3

È un nuovo anno. Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam sono ufficialmente insieme e Jean è incinta. La nuova preside Hope cerca di riportare la Moordale all’eccellenza, Aimee scopre il femminismo e Jackson ha una cotta, mentre rimane irrisolta la questione del messaggio vocale scomparso. Sono in arrivo animali che aiutano le coppie, fenomeni alieni, cupcake a forma di vulva e, naturalmente, Madam Groff.

Chicago Party Aunt

Chicago Party Aunt è una commedia animata con episodi di 30 minuti che segue la zia festaiola Diane Dunbrowski, alias The Chicago Party Aunt, nel suo intento di restare fedele al mantra: “Se la vita ti dà limoni, fatti una bella Mike’s Hard Lemonade”.

Ankahi Kahaniya – Storie non dette

Vivere in città è complicato. Soprattutto se non hai trovato l’amore, lo stai cercando o lo hai perso. Desideri una vita di opulenza e l’amore tende a rimarginare le ferite, spingendoti a cercare di ottenere ciò che vuoi. Ma ha anche il potere di distruggerti. È comunque un sentimento che ci affascina e che raramente ci abbandona. Tre acclamati registi di Bollywood ci guidano attraverso i tortuosi sentieri del desiderio e dell’amore.

21 settembre

L’amore nello spettro Stagione 2

22 settembre

Dear White People: Volume 4

Nel quadro dell’ultimo anno di scuola a Winchester e sullo sfondo di un futuro non troppo lontano al termine della pandemia, il quarto volume di Dear White People ritrova i nostri eroi che riflettono sull’anno più educativo (e teatrale) della loro vita. Oltre a essere un evento musicale afro-futuristico e ispirato agli anni ’90, il volume 4 di Dear White People è un addio imperdibile con una promessa perfetta: a volte l’unico modo per andare avanti è tornare al passato. Dall’acclamato ideatore Justin Simien, Dear White People è interpretata da Logan Browning, Brandon P. Bell, Antoinette Robertson, DeRon Horton, John Patrick Amedori, Ashley Blaine Featherson e Marque Richardson. Simien e la produttrice esecutiva Moore sono gli showrunner del volume 4 di Dear White People.

Confessioni di una ragazza invisibile

Tetê non si sente accettata in classe né a casa. Un giorno i genitori disoccupati sono obbligati a trasferirsi dai suoi nonni nella loro abitazione di Copacabana, a Rio de Janeiro, costringendo la sedicenne a ricominciare da capo in una nuova scuola. Tetê ce la metterà tutta per evitare di cadere nuovamente vittima del bullismo, sperando di fare nuove amicizie e avere una vita sociale.

22/9 Intrusion

23 settembre

Pose Stagione 3

24 settembre

Midnight Mass

Mike Flanagan, ideatore di The Haunting of Hill House, presenta MIDNIGHT MASS: la storia di una piccola comunità su un’isola remota le cui divergenze sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall’arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater). Quando la comparsa di padre Paul nell’isola di Crockett coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso cattura l’intera comunità, ma quale sarà il prezzo da pagare? Il cast della miniserie di sette episodi ideata e diretta da Flanagan include Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco. La produzione esecutiva della serie è affidata a Flanagan e Trevor Macy per Intrepid Pictures.

Il nido dello storno

Dopo che Lilly (Melissa McCarthy) subisce una perdita personale, la “lotta” con un uccellino territoriale (lo storno del titolo) per il controllo del proprio giardino le fornisce un modo insolito di superare il dolore, incoraggiandola a curare le sue relazioni e a riscoprire la capacità di amare.

My Little Pony: Una nuova generazione

È successo qualcosa di inimmaginabile: Equestria ha perso la sua magia! Pony terrestri, unicorni e pegasi non son più amici e vivono separati in base alla specie. Ma l’idealista pony terrestre Sunny (Vanessa Hudgens) vuole assolutamente trovare un modo per riportare unione e incanto nel loro mondo. Sunny e l’unicorno di buon cuore Izzy (Kimiko Glenn) partono per terre lontane dove incontrano, tra gli altri, i pegasi carismatici e coraggiosi Pipp (Sofia Carson) e Zipp (Liza Koshy) e il diligente pony terrestre Hitch (James Marsden). La loro missione è costellata da disavventure, ma ognuno di questi nuovi grandi amici ha dei doni speciali e unici che potrebbero riportare la magia nel loro universo, dimostrando che anche i pony piccoli possono fare una grande differenza.

Rapinatori: La serie

L’esperto ladro Mehdi e l’apprendista Liana si ritrovano coinvolti in una guerra territoriale tra spacciatori e sono costretti a collaborare per salvare i loro cari.

26 settembre

Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon

27 settembre

Mamma Mia! Here We Go Again

28 settembre

Zombieland: Double Tap

Ada la scienziata

Una serie che narra le avventure di Ada Twist, una bambina di otto anni e scienziata in erba con una curiosità incontenibile che vuole scoprire la verità su tutto ciò che vede. Insieme ai suoi due migliori amici Rosie Revere e Iggy Peck, Ada investiga e risolve misteri per aiutare amici e familiari. E questo è solo l’inizio, perché la scienza non serve solo a capire il come e il perché delle cose, ma ci spinge anche a utilizzare queste conoscenze per rendere il mondo un posto migliore.

Attack of the Hollywood Clichés! – L’imprevedibile classifica dei momenti più prevedibili del cinema

29 settembre

Eravamo canzoni

Maca (María Valverde), è una trentenne impacciata di natura che cerca di vivere la vita al massimo e di essere felice. Le sue capacità sono sprecate per il lavoro che svolge. L’influencer di moda a cui fa da assistente è una persona orribile e opprimente e lei non riesce a stabilire alcun legame emotivo con i ragazzi che conosce. Insieme a Jimena (Elisabet Casanovas) e Adriana (Susana Abaitua), le due amiche speciali e affettuose sempre disposte a sdrammatizzare tutti i problemi, Maca è riuscita a trasformare Madrid in una città in cui tutto è possibile. Tutto sembra andare a gonfie vele fino a quando nella sua vita torna lui, l’innominabile. Leo (Álex González), il più grande amore e il più grosso errore della sua vita, l’uomo che le ha spezzato il cuore annientando la sua autostima e la fiducia negli uomini, ricompare nella sua esistenza per stravolgerla. Maca ha provato a dimenticarlo, ma ora deve accettare il suo ritorno e fare i conti con le emozioni che aveva tenuto sotto chiave, cercando di gestire l’indelebile ricordo di ciò che sarebbe potuto essere ma non è mai stato. Le vecchie ferite si riaprono e Maca dovrà avere il coraggio di affrontare i suoi conflitti, le sue paure e le sue insicurezze, così da prendere finalmente il controllo della propria vita.

L’uomo delle castagne

“L’uomo delle castagne” è ambientata in un tranquillo sobborgo di Copenaghen, dove in un parco giochi in una ventosa mattina di ottobre la polizia fa una scoperta macabra: una giovane donna brutalmente assassinata e senza una mano. Accanto al corpo, un omino fatto di castagne. Il caso è assegnato all’ambiziosa giovane detective Naia Thulin (Danica Curcic) e al suo nuovo partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). La coppia ben presto scopre sull’oggetto una prova misteriosa che lo collega a una ragazza scomparsa un anno prima e creduta morta, la figlia della politica Rosa Hartung (Iben Dorner).

30 settembre

Luna Park