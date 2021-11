Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 363 da quale apprendiamo tutte le novità Panini DC Italia di gennaio 2022. Da segnalare la nuova edizione di Black Orchid di Neil Gaiman, l’omnibus dedicato al Superman di Grant Morrison (New 52) e una nuova edizione del classico batmaniano Una Morte in Famiglia.

Scopriamo insieme tutte le novità targate Panini DC Italia che ci attendono nell’ultimo mese dell’anno! Per le novità di dicembre 2021 targate Panini DC Italia invece recuperate il nostro articolo dedicato.

Le novità Panini DC Italia di gennaio 2022

BATMAN 39

Autori: James Tynion IV, Jorge Jiménez, Ricardo Lopez Ortiz

13 gennaio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #109/110 (II)

Lo scontro fra Batman e il letale Peacekeeper-01 infuria! Il programma Magistero dell’infido Simon Saint sta per ottenere luce verde da parte delle autorità. Continua la minisaga con protagonista il nemico/amico del Cavaliere Oscuro, Ghost-Maker! Nuovi personaggi e situazioni nell’emozionante ciclo delle superstar James Tynion IV e Jorge Jiménez!

BATMAN 40

Autori: Mariko Tamaki, Viktor Bogdanovic, Karl Mostert, John Ridley, AA.VV.

27 gennaio 2022 • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1037, #1038 (I), #1039 (I)

Un nuovo capitolo dell’imperdibile ciclo di Detective Comics firmato da Mariko Tamaki e Dan Mora! Il padre di Sarah Worth lotta con Batman nel sottosuolo. Riuscirà Huntress a salvare Lady Clayface? E chi fermerà il terribile Vile? Inoltre, due storie brevi con protagonisti Deb Donovan, Alfred e Lucius Fox!

JOKER 3

Autori: James Tynion IV, Sam Johns, Guillem March, Mirka Andolfo

13 gennaio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: The Joker (2021) #3

Prosegue il nuovo mensile dedicato alla nemesi del Cavaliere Oscuro! La caccia è cominciata, e James Gordon può sperare di vendicarsi per tutto il male che Joker ha inflitto ai suoi cari! Nel frattempo, il mistero attorno all’A-Day si infittisce, e la temibile famiglia Sampson si prepara a entrare in scena! Infine, Punchline al centro di una storia disegnata da Mirka Andolfo in cui deve contrastare la sua nuova nemica… la Regina di Picche!

BATMAN/SUPERMAN 19

Autori: Gene Luen Yang, Ivan Reis

20 gennaio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #18

È ormai una corsa contro il tempo per Batman e Superman! I Migliori del mondo sono in missione per impedire a Auteur.io di distruggere le Terre tascabili che lui stesso ha creato. Ma da dove viene questo essere dai poteri divini? Tutto ha inizio con un antico culto di adoratori del Fabbro di Mondi… Continua l’appassionante run scritta da Gene Luen Yang e disegnata da Ivan Reis!

SUPERMAN 30

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Daniel Sampere, Michael Conrad, Michael Avon Oeming

20 gennaio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Action Comics (1938) #1031 (II), Action Comics (1938) #1032 (II), Action Comics (1938) #1033 (I)

Mondoguerra sorge, capitolo quattro: Sotto assedio! Crisi internazionale: Atlantide reclama il possesso della fonte di energia misteriosa proveniente da Mondoguerra! Superman, Supergirl e Superboy fanno tacere le armi. Riunione della Justice League. All’interno: Midnighter!

SUPERMAN 31

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Sami Basri, Sean Lewis, Scott Godlewski

3 febbraio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman (2018) #32

Colui che cadde, il finale! Superman scopre finalmente cosa sia successo al suo vecchio alleato Thakkariano… ma potrebbe essere troppo tardi per fermare l’Ombra! In appendice, I racconti di Metropolis, con Bibbo!

WONDER WOMAN 23

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Travis Moore

27 gennaio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #772 (I)

Le minacce di Asgard, dove Wonder Woman si è ritrovata priva di ricordi, sembrano non avere mai fine. Serpenti giganti, avversari acquatici e addirittura una versione malvagia di sé… per sconfiggerli, Diana dovrà allearsi con il Dio del Tuono: Thor! Una battaglia fino alla morte, in cui i due guerrieri potrebbero perdere tutto sul campo di battaglia!

JUSTICE LEAGUE 20

Autori: Brian M. Bendis, Ram V, David Marquez, Xermanico

20 gennaio 2022 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #59 (II), #60 (II), #63 (I)

Dopo gli scioccanti eventi degli ultimi numeri, Naomi si unisce finalmente alla squadra! I membri della Justice League si confrontano con le loro responsabilità verso il mondo e l’intero Multiverso Infinito. Mentre i Leaguers si leccano le ferite, Zumbado prepara la sua terribile vendetta! Infine, l’esordio della nuova Justice League Dark, sulla quale grava l’ombra degli eventi di Future State!

FLASH 21

Autori: Jeremy Adams, Brandon Peterson, Kevin Maguire, Bryan Hitch, AA.VV.

Febbraio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Flash (2016) #771

I salti nel tempo di Wally West stanno per volgere al termine, ma c’è ancora spazio per rivedere alcuni vecchi amici! Flash inizia a scoprire cosa abbia portato la Forza delle Velocità a spedirlo ad attraversare la storia dei velocisti! La Legion of Doom, la Teen Titans Academy, le origini di Max Mercury e molto altro ancora! La prima saga di Jeremy Adams si avvia verso la conclusione, supportata da una straordinaria squadra di disegnatori!

LANTERNA VERDE 21

Autori: Geoffrey Thorne, Tom Raney, Marco Santucci

Febbraio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern (2021) #4

Bloccato in un settore oscuro, senza anelli e senza rinforzi, John Stewart usa le lezioni apprese da militare per cercare di recuperare le Lanterne perdute! Intanto, la nuova recluta Jo Mullein presta soccorso alle vittime dell’attentato. Ma chi è il responsabile dello spietato attacco alle Lanterne? L’indagine

prosegue… Con la partecipazione di Simon Baz e Keli Quintela!

BATMAN DI SCOTT SNYDER 21

Autori: Scott Snyder, John Romita Jr., Declan Shalvey

3 febbraio 2022 • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: All-Star Batman (2016) #1/3

Comincia qui All-Star Batman, la serie scritta da Scott Snyder che reinventa alcuni dei più grandi supercriminali di Gotham City! Si comincia con Due Facce, che l’Uomo Pipistrello deve portare lontano da Gotham City… peccato che ogni assassino, cacciatore di taglie e cittadino comune con qualcosa da nascondere sia alle loro calcagna! Disegni di due maestri come John Romita Jr. e Declan Shalvey!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 13

Autori: John Byrne, Jerry Ordway

20 gennaio 2022 • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Action Comics (1987) #595/596, Superman (1987) #13, Adventures of Superman (1987) #436

La prima volta di Silver Banshee! I giocattoli mortali del Giocattolaio su Metropolis! Superman contro… Lana Lang?! Cos’è successo a Smallville? Ospite d’onore: lo Spettro!

BATMAN/CATWOMAN 7

Autori: Tom King, Liam Sharp

13 gennaio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman Catwoman (2021) #7

Affiancato dal disegnatore Liam Sharp, Tom King continua a esplorare l’incredibile relazione che lega Batman e Catwoman! Il Cavaliere Oscuro non si fida più di Selina Kyle: e se lei avesse davvero deciso di allearsi con il Fantasma? La Felina Fatale del futuro sta per confrontarsi ancora una volta con il commissario Dick Grayson… mentre quella del passato ha un legame sempre più ambiguo con Joker!

RORSCHACH 10

Autori: Tom King, Jorge Fornés

Gennaio 2022 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Rorschach (2020) #10

Chi avrebbe tratto beneficio dalla morte del candidato presidenziale che stava per essere giustiziato da Rorschach e dalla Piccola? Il detective continua a indagare sulla storia personale dei due e cerca di scoprire qualcosa di più sui loro legami… ma per riuscirci dovrà rivivere gli ultimi momenti degli attentatori! Si avvia alla conclusione la disturbante miniserie che unisce il mondo creato da Alan Moore e Dave Gibbons e la serie televisiva di Damon Lindelof!

SUICIDE SQUAD: CACCIA A JOKER! 1

Autori: Brian Azzarello, Alex Maleev

Gennaio 2022 • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Suicide Squad: Get Joker! (2021) #1

L’acclamato sceneggiatore Brian Azzarello e l’artista premio Eisner Alex Maleev per la prima volta insieme per una storia della Suicide Squad! Amanda Waller della Task Force X vuole mettere fine al regno di terrore di Joker. Per rintracciare la nemesi di Batman ha arruolato qualcuno che ha un conto in sospeso con lui: Jason Todd, alias Red Hood! Con la partecipazione di Harley Quinn, Firefly e alcuni dei più malvagi criminali dell’Universo DC!

BATMAN: REPTILIAN 3

Autori: Garth Ennis, Liam Sharp

Gennaio 2022 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman Reptilian (2021) #3

Un Batman cinico e spietato come non mai è a caccia di quello che sembra essere un vero e proprio mostro. L’Enigmista, il Pinguino, Due Facce, Poison Ivy e molti altri malavitosi sono stati brutalmente massacrati da questa feroce creatura! È il turno di Joker: come reagirà il folle clown alla minaccia che incombe? Garth Ennis (The Boys) e Liam Sharp (Green Lantern) ci accompagnano nei meandri più oscuri e terrificanti di Gotham City.

BATMAN: L’IMPOSTORE

Autori: Mattson Tomlin, Andrea Sorrentino

Febbraio 2022 • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Batman: The Imposter (2021) #1/3

Torna in un unico volume la miniserie di Mattson Tomlin e Andrea Sorrentino ambientata nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro! Batman agisce per le strade di Gotham City da circa un anno, e la sua crociata ha già fatto diminuire il numero di crimini in città… ma chi è lo spietato impostore che ha deciso di compromettere definitivamente la sua reputazione? Una reinterpretazione realistica del mondo del Pipistrello consigliata a lettori vecchi e nuovi!

BLACK ORCHID

Autori: Neil Gaiman, Dave McKean

Gennaio 2022 • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Black Orchid (1988) #1/3

Neil Gaiman è noto per aver creato l’immortale capolavoro Sandman… ma pochi anni prima, insieme al suo storico collaboratore Dave McKean, realizzò la miniserie Black Orchid. Susan Linden è stata brutalmente assassinata ed è pronta a vendicare il suo stesso omicidio. Ha infatti subito un’incredibile metamorfosi e si è trasformata in un ibrido fra essere umano e vegetale. Sarà pronta al destino che la attende? Dove la condurrà il suo doloroso percorso di accettazione e conoscenza di sé?

BATMAN: IL LUNGO HALLOWEEN SPECIAL

Autori: Jeph Loeb, Tim Sale

Febbraio 2022 • 17×26, C., 64 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Batman: The Long Halloween Special One Shot (2021) #1

Batman: Il lungo Halloween è una storia incredibile che esplora i primi anni di attività del Cavaliere Oscuro… e ora il fantastico duo di autori composto da Jeph Loeb e Tim Sale si riunisce per raccontarci un capitolo inedito di questa saga leggendaria! Qual è il segreto che rischia di distruggere Batman, Due Facce e Jim Gordon? La lettura ideale per prepararsi al film The Batman di Matthew Reeves!

BATMAN: UNA MORTE IN FAMIGLIA

Autori: Jim Starlin, Marv Wolfman, Jim Aparo, George Pérez

Febbraio 2022 • 18,3×27,7, C., 280 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Batman (1940) #426/429, #440/442, The New Titans (1985) #60/61

Nel 1988 i lettori di Batman vennero chiamati a compiere una scelta terribile: Robin doveva vivere o morire? Alla ricerca delle proprie origini, Jason Todd si trova in Medio Oriente, dove incrocia il cammino di Joker! Il giovane Tim Drake ha scoperto l’identità di Batman, Robin e Nightwing e sembra deciso a presentarsi ai residenti di Villa Wayne. Raccolte in un unico volume, le celebri saghe che hanno ridefinito il personaggio di Robin per i decenni a venire.

BATMAN SPECIAL: HUNTRESS

Autori: Mariko Tamaki, Clayton Henry, David Lapham, Christian Duce, AA.VV.

Febbraio 2022 • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Detective Comics (2016) #1035 (II), Detective Comics (2016) #1036 (II), Batman Secret Files: Huntress (2021) #1, Batman Secret Files: The Signal (2021) #1, Batman Secret Files: Clownhunter (2021) #1

Le avventure di Huntress, giustiziera di Gotham City e fra i protagonisti dell’evento Fear State! Dopo essere stata infettata dal parassita del malvagio Vile, Helena vede attraverso gli occhi delle vittime… ed è decisa a farla pagare al mostro che le ha fatto questo dono! Il ritorno di Duke Thomas e Clownhunter! Inoltre, una storia in due parti in cui Huntress deve indagare sull’omicidio di una persona vicina… e il caso è più complesso di quanto sembri!

DC OMNIBUS: SUPERMAN DI GRANT MORRISON

Autori: Grant Morrison, Rags Morales, Sholly Fish, Andy Kubert, AA.VV.

Maggio 2022 • 18,3×27,7, C., 680 pp., col., con sovraccoperta Euro 69,00

Contiene: Action Comics (2011) #0/18, Action Comics Annual (2012) #1

La raccolta completa di una delle serie fondamentali dell’era I Nuovi 52! La storia dei primi anni di Clark Kent a Metropolis in una versione sofisticata che aggiunge nuovi tasselli al mito di Superman! Una girandola di azione e avventura che rilancia tutti i topoi dell’Uomo d’Acciaio, a cominciare dalle Terre parallele e da classici avversari come Brainiac! Uno degli sceneggiatori più amati di sempre e alcuni dei migliori disegnatori della scena americana alle prese con il supereroe più iconico!

DOOM PATROL: IL PESO DEI MONDI

Autori: Gerard Way, Jeremy Lambert, James Harvey, Evan “Doc” Shaner, AA.VV.

Gennaio 2022 • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Doom Patrol: Weight of the Worlds (2019) #1/7

Il ritorno dei supereroi più strani del mondo! Gerard Way, frontman dei My Chemical Romance, torna a scrivere le avventure surreali della Doom Patrol! Dalla mediazione di un divorzio tra entità cosmiche alla rottura della quarta parete, Flex Mentallo e compagni prenderanno parte a un viaggio attorno al sistema solare, affrontando l’insolito e il bizzarro. Con i personaggi che hanno ispirato la serie TV su Amazon Prime Video!

Le ristampe Panini DC Italia di gennaio 2022

Tornano disponibili a gennaio 2022 i seguenti titoli Panini DC Italia: