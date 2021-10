Nella tarda serata di ieri è stato diffuso il catalogo Anteprima 362 dal quale apprendiamo tutte le novità Planet Manga di dicembre 2021. Da segnalare l’ultimo volume di Beastars, la Discovery Edition di Moriarty The Patriot e l’esordio del BL Touch Me!.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le novità Planet Manga di dicembre 2021

MORIARTY THE PATRIOT 1 DISCOVERY EDITION

Autori: Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 1,00

Contiene: Moriarty the Patriot 1

INIZIA QUI LA STORIA MAI NARRATA DEL PROFESSOR MORIARTY, L’ARCINEMICO DI SHERLOCK HOLMES. Contro le ingiustizie della Londra di fine ‘800, Albert, primogenito del conte Moriarty, coinvolge i fratelli adottivi Will e Lewis in un maestoso piano di epurazione… Riedizione con nuova copertina del primo volume della serie basata sui racconti di Sir Arthur Conan Doyle.

MORIARTY THE PATRIOT 14 VARIANT

Autori: Sir Arthur Conan Doyle, Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

11,5×17,5, B. con alette, 224 pp., b/n • Euro 7,00

Contiene: Yuukoku no Moriarty 14

EDIZIONE CON COPERTINA INEDITA! La regina ha ordinato a Sherlock Holmes di assicurare il signore del crimine alla giustizia. Il piano di epurazione di William prosegue in una marcia inesorabile e solitaria. Il destino di Moriarty è scritto?

TOUCH ME! 1 (DI 2)

Autore: Yoshimi Touda

13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta, Euro 7,00

Contiene: Gakuran no nakamade sawatte hoshii 1

LA BOLLENTE STORIA D’AMORE NOMINATA TRA I MIGLIORI BL DEL 2020! La promessa di un incontro. Un desiderio che scorre caldo sulla pelle e la voglia incontrollabile di stare insieme, sentirsi. Comincia quasi per gioco la storia di Niimi e Sawane, fra i corridoi della scuola, in un nuovo e travolgente boys’ love.

I NUOVI VIAGGI DI EMANON – ENCORE

Autori: Shinji Kajio, Kenji Tsuruta

14,5×20, B., 224 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

Contiene: Zokuzoku sasurai Emanon

DESTINI CHE S’INTRECCIANO, VIAGGI NEL TEMPO, VECCHIE AMICIZIE, NUOVI INCONTRI… La storia di Emanon rivela il mistero della sua prodigiosa memoria: quella della vita, del mondo, di ogni cosa. In viaggio attraverso i secoli, in una rinascita perpetua, la protagonista racconta di sé e dei suoi incontri nel cammino sulla Terra.

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION 2

Autore: Naoki Urasawa

15×21, B., 418 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

Contiene: 20 seiki shonen kanzenban 2

L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI NAOKI URASAWA. Costretto ad affrontare un nemico più forte, Kenji deve ricordare cos’aveva immaginato da piccolo, insieme ai compagni, nella “base segreta”. Solo così potrà prevedere le mosse dell’Amico e impedire la distruzione del Giappone e del mondo intero.

DAI DARK 2

Autore: Q-Hayashida

13×18, B., 192 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

Contiene: Dai Dark 2

CONTINUA IL NUOVO CAPOLAVORO DI Q “DOROHEDORO” HAYASHIDA! L’universo è pieno di sorprese, specie se il tuo nome è Zaha Sanko e le tue ossa possono esaudire qualsiasi desiderio. Ma cosa c’entra questo con l’inferno dei robot zombi? Intanto ecco l’entrata in scena del misterioso Hajime Damemaru…

PLANET OF THE FOOLS 2

Autore: Hiroki Endo

13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Gusha no hoshi 2

SECONDO APPUNTAMENTO CON LA NUOVA SERIE SCI-FI DELL’AUTORE DI EDEN, HIROKI ENDO. Sul pianeta Slas infuria la battaglia tra la fazione indipendentista e le forze della Federazione Interplanetaria, con Shinta Eira che finisce suo malgrado al centro dello scontro.

SHY 2

Autore: Bukimi Miki

11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Shy 2

IL SEGRETO PER ESSERE VINCITORI. Shy sarà in grado di seguire i consigli dell’eroe più spietato di sempre? La protagonista al momento ha un problema ben più importante: se vuole continuare a essere un’eroina, dovrà sconfiggere Stardust in combattimento.

BEASTARS 22 (DI 22)

Autore: Paru Itagaki

11,5×17,5, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta, Euro 7,00

Contiene: Beastars 22

TERMINA UNA DELLE SERIE PIÙ ORIGINALI E ACCLAMATE DEGLI ULTIMI ANNI. Mentre in città regna il caos, al mercato clandestino Legoshi mette tutto se stesso nel duello contro Melon. Vincere vorrebbe dire far germogliare il seme di una nuova coesistenza fra erbivori e carnivori. Perdere decreterebbe l’avvento di un futuro oscuro. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX.

BLUE LOCK 5

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Blue Lock 5

MIGLIOR SHONEN AL 45° KODANSHA MANGA AWARD. Il match contro il Team V si avvia alla fine. In inferiorità numerica, il Team Z deve fare i conti con la forza di Seishiro Nagi. È il momento di pensare fuori dagli schemi e risvegliare il talento, perché il Blue Lock non regala seconde occasioni.

KAIJIN REIJOH 5

Autore: Tetsuya Tashiro

13×18, B., 216 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

Contiene: Kaijin Reijoh 5

È SUFFICIENTE METTERCI TANTO IMPEGNO PER DIVENTARE VERI EROI? Sopravvissute a stento all’attacco contro l’istituto Meido, le Reijoh devono serrare le fila in attesa delle prossime mosse del Kairinto. Anche Asuma e gli altri Ero-Kaijin devono allenarsi…

TWIN STAR EXORCISTS 25

Autore: Yoshiaki Sukeno

11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Sosei no onmyoji 25

PERDERE NON È UN’OPZIONE. La guerra è crudele. E se il nemico è una creatura soprannaturale nata dai peccati degli esseri umani, non c’è da aspettarsi alcuna misericordia. Sull’isola Tsuchimikado i generali celesti scatenano le loro tecniche più potenti contro i kegare… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

CHAINSAW MAN 8

Autore: Tatsuki Fujimoto

11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Chainsaw Man 8

COS’È IN GRADO DI TERRORIZZARE PERFINO I DIAVOLI? Braccati dai sicari, Denji e la sua scorta sono intrappolati nei grandi magazzini, assediati dalle marionette del diavolo-bambola e da Quanxi. La battaglia infuria, mentre qualcosa di oscuro è pronto a rivelarsi…

DORORO E HYAKKIMARU LA LEGGENDA 5

Autori: Satoshi Shiki, Osamu Tezuka

13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Dororo to Hyakkimaru-den 5

CONTINUANO LE BRUTALI INCURSIONI DELL’ESERCITO DI KAGEMITSU DAIGO. Hyakkimaru e Dororo giungono in un sontuoso palazzo risparmiato dagli orrori della guerra. Ma sarà davvero così? Satoshi Shiki ci regala un altro violentissimo e appassionante capitolo della sua rielaborazione del capolavoro di Osamu Tezuka.

L’IMMORTALE IL LIBRO DELL’ERA BAKUMATSU 4

Autori: Renji Takigawa, Ryu Suenobu, Hiroaki Samura

13×18, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Mugen no juunin – Bakumatsu no sho 4

IL SEQUEL DELLA SERIE DI CULTO DI HIROAKI SAMURA. Le forze degli imperialisti stanno per riorganizzarsi dopo il tragico agguato subito all’Ikedaya. Non sono i soli a mobilitarsi: l’unità Itsuban è in piena attività, decisa a eliminare Manji sguinzagliandogli contro un’arma umana senza precedenti… IL MANGA CHE ISPIRATO L’ANIME SU AMAZON PRIME VIDEO.

CITY HUNTER XYZ 6 (DI 12)

Autore: Tsukasa Hojo

13×18, B., 584 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

Contiene: City Hunter XYZ 6

AVVENTURE, SPARATORIE, EQUIVOCI, MARTELLI GIGANTI (TANTI), MOKKORI IRREFRENABILI (ANCORA DI PIÙ) E RISATE A CREPAPELLE. Ecco cosa vi aspetta in City Hunter del maestro Tsukasa Hojo! In questo sesto volume, ventinove (!) entusiasmanti capitoli che vedono protagonisti, come sempre, Ryo Saeba e i suoi folli e meravigliosi compagni di viaggio.

CITY HUNTER REBIRTH 8

Autori: Tsukasa Hojo, Sokura Nishiki

13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: City Hunter Rebirth 8

BLOODY MARY. A Shinjuku fa capolino una donna affascinante e pericolosa: è l’ex assistente di Ryo. In questa inedita versione della famosissima saga che la vede coinvolta, ci saranno parecchie novità… oltre a un ruolo chiave per Saori.

BLACK CLOVER – IL LIBRO DI YUNO

Autori: Yûki Tabata, Johnny Onda

11,5×17,5, B., b/n e col., con sovraccoperta, Euro 12,90

Contiene: Black Clover – Yuno no sho

IL RIVALE DI ASTA AL CENTRO DEL TERZO ROMANZO ISPIRATO ALLA HIT FANTASY BLACK CLOVER. Al centro della narrazione la quotidianità e le battaglie di Yuno, il mago dell’Alba Dorata. I legami e la determinazione del ragazzo sono messi alla prova, mentre la pace del Regno di Clover è minacciata da un oggetto magico proibito: il “Peccato Originale”.

L’ATTACCO DEI GIGANTI COFANETTO NN. 16/20

Autore: Hajime Isayama

11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, • Euro 24,50/Euro 5,50 cofanetto vuoto

Contiene: Shingeki no kyojin 16/20

QUARTO APPUNTAMENTO CON LA RACCOLTA IN COFANETTO DEL MANGA DI CULTO FIRMATO DA HAJIME ISAYAMA. Sollevata dall’infame accusa di tradimento, l’Armata ricognitiva riesce a rovesciare il Governo Reale. Rivaille e gli altri ora dovranno liberare Eren dalla squadra di soppressione anti-uomo e restituire a Historia la legittima corona.

BERSERK COLLECTION SERIE NERA – COFANETTO NN. 11/15

Autore: Kentaro Miura

13×18, B., 232/240 pp., b/n., con sovraccoperta • Euro 27,50/Euro 5,50 cofanetto vuoto

Contiene: Berserk Collection Serie Nera 11/15

LA CRONACA DELL’ECLISSI CHE HA CAMBIATO IL DESTINO DEL GUERRIERO NERO NEL TERZO COFANETTO DI BERSERK. Dopo aver salvato Grifis dalla prigionia, Gatsu e gli altri membri della Squadra dei Falchi devono affrontare i Cani Neri guidati da Wiald, il più feroce generale delle Midlands. È solo il primo degli orrori che troveranno sulla loro strada.

DEAD DEAD DEMON’S DEDEDEDE DESTRUCTION 11 (DI 12)

Autore: Inio Asano

13×18, B., 208 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

Contiene: Dead Dead Demon’s Dededede Destruction 11

LA NAVE MADRE DEGLI “INVASORI” STA PER ESPLODERE, MA A TOKYO CONTINUA LA VITA DI SEMPRE. Solo Ohba può riuscire a fermare la detonazione. Prima però dovrebbe convincere una certa ragazza innamorata di lui a lasciarlo andare… Inio Asano vi sconvolgerà con il penultimo capitolo del suo imprevedibile manga.

SING “YESTERDAY” FOR ME 11 (DI 11)

Autore: Kei Toume

13×18, B., 304 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Yesterday wo utatte 11

TRA CHIMERE DEL PASSATO E SOGNI DEL PRESENTE, UN VOLUME FINALE CHE LASCIA IL SEGNO. Se i sentimenti fossero tangibili, sarebbe semplice capire cosa si è rotto in una relazione e aggiustarlo. Invece Rikuo si tormenta, incapace di comprendere cosa stia accadendo fra lui e Shinako. E Haru? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

TRACCE DI SANGUE 11

Autore: Shuzo Oshimi

13×18, B., 256 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Chi no wadachi 11

RICORDI CHE VENGONO A GALLA. La collina da cui Seiichi è stato buttato giù quando era piccolo diventa teatro di un nuovo incubo a occhi aperti. Fra suggestioni oniriche, sensi di colpa e desideri di riscatto, le mani del ragazzo compiono un gesto sconvolgente…

THE KILLER INSIDE 10 (DI 11)

Autori: Hajime Inoryu, Shota Ito

13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Shinai naru boku e satsui o komete 10

CHE SIA ARRIVATO IL MOMENTO DELLA VERITÀ? B-Ichi è convinto di aver smascherato l’assassino LL. Adesso però deve trovare le prove per incastrarlo e scoprire per quale ragione il maniaco omicida abbia scelto proprio il suo vero padre come capro espiatorio.

AGENTE 008 10

Autore: Syun Matsuena

11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Kimi wa 008 10

MENO DI UN MINUTO ALLA FINE DEL TEST DI METÀ SEMESTRE… Per colpa di Sickboy, membro dei malvagi Dogura Magura, Eito si ritrova appeso al cornicione di un palazzo, sospeso nel vuoto! E adesso deve decidere se salvare le monete che doveva raccogliere… o un compagno che voleva eliminarlo.

WE NEVER LEARN 19

Autore: Taishi Tsutsui

11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Bokutachi wa benkyo ga dekinai 19

STUDIARE COSÌ È IMPOSSIBILE! Di chi si sarebbe innamorato Nariyuki se il giorno dell’esame nazionale Fumino avesse deciso di accompagnarlo e si fosse fatta male alla caviglia al suo posto? Il finale alternativo dedicato alla Bella Addormentata del Bosco Letterario!

LA LEGGENDA DI ARSLAN 15

Autori: Hiromu Arakawa, Yoshiki Tanaka

11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Arslan senki 15

DALL’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST, HIROMU ARAKAWA. Nella fortezza di Peshawar arriva una persona capace di sconvolgere l’equilibro che l’esercito di Pars aveva trovato e di minarne il morale. Tutto cambia, e non solo per gli uomini al servizio di Arslan, ma anche per il principe!

SMOKIN’ PARADE 10 (DI 10)

Autori: Jinsei Kataoka, Kazuma Kondou

13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 8,90

Contiene: Smokin’ Parade 10

CALA IL SIPARIO SU SMOKIN’ PARADE CON UN ULTIMO IMPERDIBILE NUMERO. In un angolo di mondo ormai avviato verso la distruzione a causa della pandemia da Spider, Yoko affronta Utsuwa Munomiya in una battaglia risolutiva nella quale verrà posto davanti a due opzioni, una più crudele dell’altra…

BLUE EXORCIST 27

Autore: Kazue Kato

11,5×17,5, B., 216 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Ao no exorcist 27

IL DUELLO PIÙ STRANO, COMMOVENTE ED EMOZIONANTE DI SEMPRE. Cosa succede quando un ragazzo con il potere di Satana combatte contro il fratello che, guarda caso, è determinato a morire… ma non ci riesce? Un volume che segna una svolta decisiva nell’universo di Blue Exorcist. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX.

BUNGO STRAY DOGS 21

Autori: Kafka Asagiri, Sango Harukawa

13×18, B., 184 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Bungo Stray Dogs 21

NUOVI SEGRETI SVELATI SUL CONTROVERSO OCHI FUKUCHI. Eroe di guerra, geniale stratega, comandante dei cani da caccia, con un lato oscuro pronto a mettere in scacco il mondo. Esiste qualcuno in grado di dargli del filo da torcere? Preparatevi a un numero ad alta tensione! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

PLUNDERER 18

Autore: Suu Minazuki

13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Plunderer 18

UNA DRAMMATICA SFIDA FRATRICIDA. Ha atteso trecento anni per consumarsi, ma adesso lo scontro fra i grandi assi Licht e Tokikaze sta per trovare la sua degna conclusione. La sorte dei due eroi impegnati nella battaglia verrà decisa in maniera del tutto inattesa. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU YAMATO ANIMATION.

ARPEGGIO OF BLUE STEEL 20

Autore: Ark Performance

13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 9,00

Contiene: Aoki hagane no arpeggio 20

LA NUOVA ROTTA È STATA TRACCIATA. A Yokosuka Yamato svela ai rappresentanti del governo giapponese il segreto del Quarto Istituto e in mezzo all’oceano Iona e il suo equipaggio affrontano la flotta di Nagato. Gunzo, a bordo del sottomarino Nuovo Harushio, li raggiungerà in tempo?

DOMESTIC GIRLFRIEND 25

Autore: Kei Sasuga

11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Domestic na kanojo 25

STANNO FORSE PER SBOCCIARE NUOVI AMORI? Adesso che Natsuo e Rui non stanno più insieme, Miyabi ha intenzione di dichiararsi al ragazzo di cui si è innamorata. A New York, invece, è Kajita a entrare in azione. Questo e altro nel venticinquesimo numero del manga di Kei Sasuga. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

Le ristampe Planet Manga di dicembre 2021

Ecco tutti volumi che torneranno disponibili a dicembre 2021: