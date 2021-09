Nella tarda mattinata di oggi è stato diffuso il catalogo Anteprima 361 dal quale apprendiamo tutte le novità Planet Manga di ottobre 2021. Da segnalare i debutti di I NUOVI VIAGGI DI EMANON, THE WOLF WON’T SLEEP, CHIEDI A IWATA! e STAR WARS: LE LEGGENDE DI LUKE SKYWALKER – IL MANGA. Termina invece la ristampa di Lone Wolf & Cub con il quarto cofanetto ed il 12° volume

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite! Potere recuperate invece le novità Planet Manga di ottobre 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Planet Manga di novembre 2021

I NUOVI VIAGGI DI EMANON

Autori: Shinji Kajio, Kenji Tsuruta

Novembre • 14.5×20, B., 232 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

Contiene: Zoku Sasurai Emanon

Tornano le strabilianti avventure della misteriosa Emanon. Dopo Le memorie di Emanon e I viaggi di Emanon, ecco un altro frammento che racconta la vita di questa ragazza che racchiude in sé tutta la memoria del mondo. In un racconto che va al di là del tempo e dello spazio, non ci si può che innamorare di questa splendida fanciulla.

THE WOLF WON’T SLEEP 1 (DI 3)

Autori: Shien Bis, Gonbe Shinkawa, Kiichi Taga, Asahiro Kakashi

Novembre • 13×18, B., 176 pp., b/n. e col. • Euro 7,00

Contiene: Ookami wa Nemuranai 1

Attraversato un oscuro varco apparso nel labirinto che stava esplorando, Lecan si ritrova in un mondo sconosciuto. Ma il silenzioso avventuriero sa come riuscire a sopravvivere: basterà affrontare ogni avversità dimostrando di essere il più forte! Magie spettacolari e furiosi combattimenti nell’acclamata miniserie fantasy in tre volumi!

STAR WARS: LE LEGGENDE DI LUKE SKYWALKER – IL MANGA

Autori: Ken Liu, Akira Fukaya, Haruichi, Akira Himekawa

11 novembre • 13×18, B., 208 pp., b/n. • Euro 4,90

Contiene: Star Wars: The Legends of Luke Skywalker The Manga

Chi è Luke Skywalker? In tutta la galassia molti hanno udito il suo nome, ma sono pochi quelli che hanno incontrato il leggendario Jedi. Per alcuni è un criminale di guerra senza scrupoli, per altri addirittura un droide! Che sia un uomo o un mito, chiunque abbia incontrato il misterioso Skywalker ha un’avventura da raccontare. I migliori fumettisti manga adattano i racconti dell’autore di bestseller Ken Liu sull’iconico Jedi più amato!

CHIEDI A IWATA!

Autori: Satoru Iwata, Hobonichi

Novembre • 13,5×21,5, B., 224 pp., b/n • Euro 15,00

Contiene: Ask Iwata Words of Wisdom from Satoru

Satoru Iwata è stato l’amatissimo amministratore delegato di Nintendo per più di dieci anni. Sotto la sua direzione sono nati il Nintendo DS e il Wii e la compagnia ha raggiunto un successo mai visto prima. Questo libro raccoglie non solo molti aneddoti e riflessioni di Iwata su Nintendo e sul suo periodo all’interno dell’azienda, ma anche sul suo particolare modo di pensare, sulla sua visione della leadership e molto altro ancora. Un libro essenziale per conoscere una delle figure più importanti della storia dei videogiochi!

ASSASSIN’S CREED – BLADE OF SHAO JUN 2

Autori: MINOJI Kurata, Ubisoft

Novembre • 13×18, B., 160 pp., b/n., con sovraccoperta, Euro 7,50

Contiene: Assassin’s Creed China 2

Continua il manga ispirato ad Assassin’s Creed Chronicles: China! Per vendicare i compagni caduti, Shao Jun ha raggiunto Macao, decisa a uccidere il malvagio Yu Dayong. Ora, però, il porto è in fiamme… Riuscirà a sfuggire all’incendio scatenato dai membri dell’Ordine dei Templari?

TENKEN – REINCARNATO IN UNA SPADA 2

Autori: Yuu Tanaka, Tomowo Maruyama, Llo

Novembre • 13×18, B., 176 pp., b/n., con sovraccoperta, Euro 6,50

Contiene: Tensei shitara ken deshita 2

Un impiegato appassionato di videogiochi si ritrova catapultato in un mondo fantastico sotto forma di magico spadone senziente. Una giovane schiava ritrova la libertà e la forza di lottare per i suoi sogni. Il destino li ha fatti incontrare… per andare a caccia di goblin!

LONE WOLF & CUB OMNIBUS COFANETTO 4

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Novembre • 18×25,2, B., 1644 pp., b/n • Euro 66,00

Contiene: Lone Wolf & Cub Omnibus 10/12

Quarto e ultimo cofanetto dedicato all’immortale manga di Kazuo Koike e Gôseki Kojima. Più di 1500 pagine di fumetto raccolte in tre eleganti volumi di grande formato e con sovraccoperta che raccontano la fase conclusiva della lunga epopea del Lupo Solitario per vendicarsi del clan Yagyû!

LONE WOLF & CUB OMNIBUS 10

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Novembre • 18×25,2, B., 696 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 22,00

Contiene: Kozure O¯kami 21/24

Il primo dei tre volumi contenuti nel quarto e ultimo cofanetto di Lone Wolf & Cub! Mentre infuria la tempesta, continua la caccia degli Yagyû, ormai con il fiato sul collo del Lupo Solitario. Undici appassionanti capitoli, l’inizio della saga conclusiva della serie firmata dai maestri Kazuo Koike e Gôseki Kojima.

LONE WOLF & CUB OMNIBUS 11

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Novembre • 18×25,2, B., 728 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 22,00

Contiene: Kozure O¯kami 24/26

Penultimo appuntamento con il capolavoro di Kazuo Koike e Gôseki Kojima. La fine della sanguinosa faida tra Ôgami Ittô e Yagyû Retsudô è ormai imminente, ma prima che i due possano continuare il loro scontro finale dovranno riprendersi e chiudere gli ultimi conti in sospeso.

LONE WOLF & CUB OMNIBUS 12 di 12

Autori: Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Novembre • 18×25,2, B., 720 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 22,00

Contiene: Kozure O¯kami 26/28

L’emozionante ultimo volume del manga che ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo, tra cui Frank Miller e Quentin Tarantino che lo hanno citato più volte. Per Ôgami Ittô e Yagyû Retsudô è giunto il momento di riprendere le proprie armi e lanciarsi nel duello finale… ma chi sarà a vincere?

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 7 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa

Novembre • 15×21, B., 272 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

Contiene: Fullmetal Alchemist Kanzenban 7

Mentre Edward viaggia verso Resembool insieme al maggiore Armstrong, senza nemmeno sospettare le grandi sorprese che lo attendono una volta giunto a destinazione, a Central City il nascondiglio di Barry viene attaccato da una misteriosa creatura! E questa è solo la punta dell’iceberg di un numero strapieno di eventi e colpi di scena.

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 8 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa

Novembre • 15×21, B., 280 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

Contiene: Fullmetal Alchemist Kanzenban 8

La situazione si fa seria! Dopo lo sconvolgente incontro andato in scena nel numero scorso, Ed deve fare qualcosa di terribile ma necessario per confermare un suo sospetto. Intanto, a Central City, il ritorno di Scar mette in allarme l’esercito, ma diventa anche un’importante opportunità per i fratelli Elric!

BLEACH: CAN’T FEAR YOUR OWN WORLD 3

Autori: Tite Kubo, Ryohgo Narita

Novembre • 11,2×17,5, B., 436 pp., b/n, con poster allegato Euro 14,90

Contiene: Bleach: Can’t Fear Your Own World 3

Il nemico più letale mai affrontato dalla Soul Society non è un essere vivente. È un dilemma etico agghiacciante che riporta a galla il passato più oscuro degli shinigami. E nel frattempo il campo di battaglia si bagna del sangue di tutti: shinigami, quincy, arrancar e fullbringer. Quale sarà il futuro degli dèi della morte?

ASADORA! 5

Autore: Naoki Urasawa

Novembre • 13×18, B., 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

Contiene: Renzoku manga shosetsu Asadora! 5

9 ottobre 1964: un’enorme ombra nera viene avvistata al largo dell’isola di Enoshima. Nello stesso istante, nonostante il buio, un Piper Cub giallo sorvola lo stesso tratto di mare. Cosa lega questi due eventi? Un quinto volume davvero… mostruoso per il nuovo capolavoro di Naoki Urasawa!

CITY HUNTER XYZ 5 (DI 12)

Autore: Tsukasa Hojo

Novembre • 13×18, B., 584 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

Contiene: City Hunter XYZ 5

La conclusione della saga dedicata alla bella e giovane Akemi è solo la prima delle molte storie che troverete in questo (maxi) quinto appuntamento con Ryo Saeba nella serie cult creata dal mitico Tsukasa Hojo! Ben 28 capitoli riempiono le 584 pagine di questo volume tra azione, risate e mokkori!

MAGUS OF THE LIBRARY 5

Autore: Mitsu Izumi

Novembre • 13×18, B., 240 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Toshokan no Daimajutsushi 5

Theo Fumis è alle prese con gli studi per diventare bibliotecario, ma non è l’unico che cerca di far avverare il proprio sogno e lotta strenuamente per realizzarlo. Altri come lui si stanno impegnando con tutte le loro forze per eccellere, ognuno con una storia e un destino da compiere. E tra libri e magia, le loro avventure sono solo all’inizio…

SPICE AND WOLF DOUBLE EDITION 6 (DI 8)

Autori: Keito Koume, Isuna Hasekura

Novembre • 13×18, B., 328 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,90

Contiene: Ookami to Koushinryou 11/12

Le pedine sono ormai tutte sulla scacchiera, e a Kerube è arrivato il momento della verità: chi uscirà vincitore nella complessa questione della vendita del narvalo? Lawrence e Holo giocheranno un ruolo chiave in quello che è l’affare più rischioso in cui il mercante itinerante si sia mai imbattuto finora!

APOSIMZ 8

Autore: Tsutomu Nihei

Novembre • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Ningyou no kuni 7

Durante il loro tragitto verso il centro dell’Impero Ribedoa, Etherow e compagni arrivano nei pressi della città di Lutowmelo. Qui vedono un enorme automa galleggiare nei cieli e, sotto di lui, una moltitudine di cittadini contagiati dalla malattia dei frame. Una situazione che l’Impero non può accettare e che è disposto a cancellare con ogni mezzo!

GLEIPNIR 9

Autore: Sun Takeda

Novembre • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Gleipnir 9

Recuperando cento monete, Kaito ha creato il terribile mostro di nome Honoka, il quale ha già fatto sparire molte persone trascinandole nel nulla. Per trovare il modo di fermarla, Shuichi decide di diventare di nuovo una cosa sola con Yoshioka e inseguire i ricordi che gli sono stati cancellati. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU VVVVID

MUSHOKU TENSEI 6 JOBLESS REINCARNATION

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka

Novembre • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

Contiene: Mushoku Tensei – Isekai Ittara Honki Dasu 6

Eris e Rudeus stanno attraversando il continente demoniaco, decisi a tornare nel Regno degli Asura. Arrivati a Wenport, però, dovranno necessariamente trovare posto su un veliero in partenza per Millis… anche se questo comporterà avere a che fare con i più famigerati contrabbandieri!

KONOSUBA! THIS WONDERFUL WORLD 5

Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

11 novembre • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 5

In città è arrivata Yunyun, l’eterna rivale di Megumin! Tra duelli di incantesimi e prove estreme, Kazuma riuscirà a gestire due stravaganti maghe del loro calibro? Nel frattempo, Darkness dovrà affrontare una prova davvero impossibile e Aqua sarà costretta a rimediare a un errore, tornando in un tetro labirinto infestato di mostri…

SERAPH OF THE END – GUREN ICHINOSE: CATASTROPHE AT SIXTEEN 10

Autori: Takaya Kagami, You Asami

11 novembre • 11,5×17,5, B., 160 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Owari No Seraph – Ichinose Guren, 16-sai No Catastrophe 10

Mancano quindici giorni a Natale. Solo quindici giorni alla distruzione del mondo. Mentre inizia a delinearsi l’intricata rete delle macchinazioni di Mahiru, ogni certezza vacilla. Fra tradimenti, alleanze e misteri ancora irrisolti, Guren punta a un unico obiettivo: salvare tutti, a qualunque prezzo.

CESTUS (SECONDA SERIE) 10

Autore: Shizuya Wazarai

Novembre • 13×18, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 9,90

Contiene: Kendo Shotouden Cestus 10

L’ultimo incontro del secondo turno ha inizio. Dopo Gideon e Loki, ecco lo scontro tra due lottatori completamente diversi tra loro, sia nella tecnica che nell’atteggiamento: Adone contro Kames, lo spavaldo contro il maestro. Un combattimento da non perdere, tra talento e tenacia, velocità e resistenza. Il pugilato è un’arte e questi due contendenti sono decisamente degli artisti.

PLUNDERER 17

Autore: Suu Minazuki

11 novembre • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Plunderer 17

Per Licht e Tokikaze è giunto il momento di incrociare le spade. L’asso degli attacchi lampo contro quello degli attacchi istantanei. Fratello contro fratello. Si è alzato il sipario sull’ultima fase della grande guerra. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU YAMATO ANIMATION.

WE NEVER LEARN 18

Autore: Taishi Tsutsui

11 novembre • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

Contiene: Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai 18

Cosa sarebbe successo se nella famigerata notte dei fuochi artificiali a sfiorare la mano di Nariyuki non fosse stata Uruka ma Rizu? Il primo finale alternativo di questa pazza commedia sentimentale!

SING “YESTERDAY” FOR ME 10

Autore: Kei Toume

Novembre • 13×18, B., 224 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Yesterday wo utatte 10

Il punto non è come vivere un amore non corrisposto, ma come affrontare i propri sentimenti. È meglio mettersi con qualcun altro per dimenticare oppure continuare a fare pressing sul “bersaglio”, anche a costo di creare situazioni imbarazzanti? Haru ha concepito un’idea spiazzante al riguardo, e in questo decimo numero non sarà solo questa a sorprendervi… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

SAGA OF TANYA THE EVIL 20

Autori: Chika Tojo, Carlo Zen

Novembre • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Yojo Senki 20

MURCIÉLAGO 19

Autore: Yoshimurakana

11 novembre • 13×18, B., 192 pp., b/n e col. • Euro 6,90

Contiene: Murciélago 19

L’USURAIO 32

Autore: Shohei Manabe

Novembre • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 6,00

Contiene: Yamikin Ushijimakun 32

KENGAN ASHURA 17

Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon

Novembre • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Kengan Ashura 17

