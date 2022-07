Sono state diffuse le novità Prime Video di agosto 2022. Da segnalare A LEAGUE OF THEIR OWN STAGIONE 1, il film SAMARITAN con Sylvester Stallone la quarta stagione di Haikyuu!!

Le novità Prime Video di agosto 2022

Le serie e gli show originali Prime Video di agosto 2022

ALL OR NOTHING: ARSENAL – 4 agosto

All or Nothing: Arsenal porterà il pubblico dietro le quinte di una stagione cruciale per uno dei club più importanti del mondo. Vedremo l’Arsenal concentrare tutti i suoi sforzi nelle sfide per raggiungere il successo nazionale e ritornare alla competizione europea d’élite. Oltre a riprendere gli alti e bassi della vita all’Emirates Stadium e all’Arsenal Training Centre, le telecamere di All or Nothing seguiranno la squadra fuori dal campo per esaminare le sfide che i calciatori dell’Arsenal devono affrontare giorno per giorno nel procedere attraverso un impegnativo calendario di stagione.

COMEDY SPECIAL: MAURIZIO LASTRICO – 8 agosto

Dopo Libertà Live di Alessandro Siani, arriva Il metodo StanisLastrico, un nuovo comedy special con Maurizio Lastrico. Le sue celebri terzine dantesche in chiave moderna, i racconti di vita vissuta e i guizzi creativi vissuti a tu per tu con il suo pubblico. Una delle proposte più originali e coinvolgenti degli ultimi anni: né attore, né stand up, né cabarettista né comico, semplicemente Maurizio Lastrico. Oltre a Siani e Lastrico, gli altri Comedy Special in uscita in esclusiva su Prime Video nei prossimi mesi avranno per protagonisti alcuni dei comici più conosciuti e amati del panorama italiano: Angelo Pintus, Enrico Brignano, e Francesco Cicchella.

A LEAGUE OF THEIR OWN STAGIONE 1 – 12 agosto

A League of Their Own rievoca lo spirito gioioso dell’amato classico di Penny Marshall del 1992, e al tempo stesso introduce nuovi personaggi e il loro percorso straordinario, ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un’intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa. La serie segue Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi acuti e spassosi, che si fanno strada verso il campo da gioco, trovando lungo il percorso le loro squadre e se stessi. La serie è basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e su una storia di Kim Wilson e Kelly Candaele.

COSMIC LOVE – 12 agosto

In questo esperimento sociale unico nel suo genere, quattro individui tentano di trovare la propria anima gemella attraverso il matchmaking astrologico. Ogni individuo rappresenta uno dei quattro elementi dell’astrologia (Aria, Fuoco, Acqua, Terra). La loro avventura romantica si svolge in un rifugio gestito da una guida mistica, l’Astro Chamber. Si mescolano, si frequentano, si eliminano e alla fine prendono la decisione più importante della loro vita… sposeranno il proprio partner, basandosi esclusivamente sulla loro astrologia? Gli astrologi dello show, autori di best-seller Ophira e Tali Edut (The AstroTwins), guidano i nostri single per tutta la stagione attraverso la misteriosa Astro Chamber (doppiata da Cree Summer).

MAKING THE CUT STAGIONE 3 – 19 AGOSTO

Making the Cut è di nuovo alla ricerca del prossimo grande fashion brand internazionale. I presentatori ed executive producer della terza stagione saranno Heidi Klum e Tim Gunn. L’attrice e direttrice creativa di House of Harlow 1960, Nicole Richie, e l’icona fashion e direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, torneranno a vestire i panni di giudici. Ad affiancarli in questa stagione ci saranno anche giudici special guest i cui nomi saranno svelati più avanti. Il variegato mondo della moda di Los Angeles si riconferma la cornice perfetta per Making the Cut. Tra le location scelte per le sfilate si annoverano l’iconica Rodeo Drive a Beverly Hills, il paesaggio desertico unico di Vasquez Rocks e il rooftop di uno dei numerosi grattacieli di Downtown LA con viste mozzafiato sulla skyline della città.

Film originali e in esclusiva Prime Video di agosto 2022

TREDICI VITE – 5 agosto

Tredici vite racconta l’incredibile storia vera dell’enorme impegno globale per salvare una squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale. Di fronte a difficoltà insormontabili, una squadra di sommozzatori tra i più abili ed esperti al mondo – gli unici in grado di percorrere un labirinto di angusti tunnel allagati – si unisce alle unità di soccorso thailandesi e a più di 10.000 volontari per tentare uno straziante salvataggio dei dodici ragazzi e del loro allenatore. Con una posta in gioco incredibilmente alta e sotto lo sguardo del mondo intero, il gruppo intraprende la sua immersione più impegnativa, mostrando la grandiosità dello spirito umano.

FIRST LOVE – 19 agosto

Uno sguardo toccante al difficile passaggio all’età adulta di un giovane. Jim (Fiennes Tiffin), un liceale dell’ultimo anno, vive gli alti e bassi del suo primo amore con Ann (Park), mentre affrontano la loro partenza per il college. Allo stesso tempo, i genitori di Jim (Kruger e Donovan) stanno affrontando le ricadute familiari di una crisi finanziaria. Diretto da A.J. Edwards, il film vede la partecipazione di Diane Kruger, Hero Fiennes Tiffin, Sydney Parks e Jeffrey Donovan.

SAMARITAN – 26 agosto

Il tredicenne Sam Cleary (Javon “Wanna” Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent’anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell’incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull’orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

UNTRAPPED: THE STORY OF LIL BABY – 26 agosto

Il docu-film presentato in anteprima al Tribeca Festival, racconta la storia del rapper Lil Baby e descrive in dettaglio la sua fulminea ascesa per diventare il nome più dominante nel mondo del rap. Quando era ancora un adolescente, Baby era una dei nomi più famosi nelle strade di West Atlanta, prima di essere arrestato e mandato in prigione. Dopo il suo rilascio nel 2016, ha dovuto affrontare una scelta difficile: tornare ai soldi veloci della strada o cogliere la chance di puntare al suo carisma e al suo talento per puntare al successo come rapper. Nel 2020 il suo secondo album, My Turn, è stato il più venduto dell’anno. Oggi, Lil Baby è un padre devoto e dà voce alla lotta per la giustizia razziale e per la riforma della polizia. Untrapped: The Story of Lil Baby racconta la sorprendente ascesa di un artista e attivista singolare ed esplora l’oppressione sistemica che impedisce a troppe persone di colore di partecipare al sogno americano.

I nuovi film e le serie in arrivo su Prime Video ad agosto 2022

House of Gucci | 1 agosto

Queen Bees | 1 agosto

La banda di Chicago | 4 agosto

Censor | 8 agosto

Una femmina | 17 agosto

Gli idoli delle donne | 22 agosto

Secret Team 355 | 29 agosto

The Circle | 1 agosto

Sing | 1 agosto

The Endless | 5 agosto

Non c’è più religione | 7 agosto

La stagione dell’amore | 15 agosto

Amore a Harmony Ranch | 15 agosto

Il frutto dell’amore | 15 agosto

Autumn Dreams | 15 agosto

Bacio d’ottobre | 15 agosto

The Perfect Bride | 15 agosto

La luna di settembre | 15 agosto

L’autunno dei ricordi | 15 agosto

Anime gemelle | 15 agosto

Consegna d’amore | 15 agosto

Il concerto | 15 agosto

Kung Fu Panda 3 | 17 agosto

Ma cosa ci dice il cervello | 18 agosto

Il tuttofare | 19 agosto

7 ore per farti innamorare | 20 agosto

Fai bei sogni | 27 agosto

Sono tornato | 30 agosto

Sconnessi | 30 agosto

A.P. Bio | le prime due stagioni | 1 agosto

New Amsterdam | la seconda stagione | 1 agosto

Getter Robo Ark | la prima stagione | 25 agosto

Haikyuu!! | la quarta stagione | 31 agosto

Film e serie TV in scadenza su Prime Video ad agosto 2022

FILM IN SCADENZA: Skyfall, Spectre, Agente 007: Casino Royale, Quantum of Solace, Agente 007: La morte può attendere, Agente 007: Il mondo non basta, Agente 007: GoldenEye, Agente 007: Licenza Di Uccidere, Agente 007: Il domani non muore mai, Agente 007: Dalla Russia con amore, Nove lune e mezza, Agente 007: Thunderball operazione tuono, Agente 007: Thunderball operazione tuono, L’assistente della star, Moonraker operazione spazio, Agente 007: Bersaglio mobile, Agente 007: Una cascata di diamanti, Agente 007 Octopussy: operazione piovra, Agente 007: Si vive solo due volte, Agente 007: Zona pericolo, Agente 007: L’uomo dalla pistola d’oro, Agente 007: La spia che mi amava, Agente 007: Vivi e lascia morire, Agente 007: solo per i tuoi occhi, Agente 007 al servizio segreto di sua maestà, 3022, Agente 007: Vendetta privata, The Giver – Il mondo di Jonas, La parola all’accusa, La maschera di ferro, Quantum Apocalypse, Tutta colpa di Freud, La Rivincita delle Sfigate, Conta su di me, 14 anni vergine, 14 anni vergine, Monster, Lei mi parla ancora, A Dangerous Man – Solo Contro Tutti, Rifkin’s Festival, Il concerto, Stone, Unleashed, Dal Profondo del Cuore, Territory – L’oro dei ghiacci, Removal, La forza del coraggio, Mission: Impossible – Fallout, Mission: Impossible – Ghost Protocol, Le Ali del coraggio

SERIE TV IN SCADENZA: Law & Order – I due volti della giustizia Stagione 11, Dietland Stagione 1, Shingeki no Bahamut: Virgin Soul Stagione 1,

Champions League Bonus Content, Champions League Magazine, Baahubali The Lost Legends Stagione 1